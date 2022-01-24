İstanbul’da ulaşım çileye döndü! Yolda mahsur kalan Şafak Sezer yardım istedi! ‘Allah rızası için sesimizi duyun’

İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı hayatı felç etti. Günlerdir yapılan uyarılara rağmen yetersiz kalan önlemler nedeniyle binlerce vatandaş mağdur oldu.
Özellikle Mahmutbey Gişeleri bölgesinde yoğunlaşan trafik karın etkisini artırmasıyla durdu. Bölgeye yakın olan Şafak Sezer de yolda kaldı ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yardım çağrısında bulundu.
Ünlü oyuncu, bulunduğu noktadan çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak yetkiliklerden yardım istedi.