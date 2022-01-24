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    • Magazin
    • 25.01.2022 00:21
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    • 25.01.2022 00:28
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    İstanbul’da ulaşım çileye döndü! Yolda mahsur kalan Şafak Sezer yardım istedi! ‘Allah rızası için sesimizi duyun’

    Kar yağışının esir aldığı megakent İstanbul’da araçlar yerinde saydı. Günlerdir yapılan uyarılara rağmen yetersiz kalan önlemler nedeniyle mağdur olan binlerce vatandaş gibi ünlü oyuncu Şafak Sezer de yolda kaldı ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yetkililerden yardım istedi. Yaklaşık 6 saattir yolda olduğunu vurgulayan Sezer, “Allah rızası için sesimizi duyun” ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

    Yolda mahsur kalan Şafak Sezer’den yardım çağrısı!

    İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı hayatı felç etti. Günlerdir yapılan uyarılara rağmen yetersiz kalan önlemler nedeniyle binlerce vatandaş mağdur oldu.

    Özellikle Mahmutbey Gişeleri bölgesinde yoğunlaşan trafik karın etkisini artırmasıyla durdu. Bölgeye yakın olan Şafak Sezer de yolda kaldı ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yardım çağrısında bulundu.

    Ünlü oyuncu, bulunduğu noktadan çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak yetkiliklerden yardım istedi.

        'SESİMİZİ DUYUN'
        Sezer, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar herkese selam. İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. 6 saattir yoldayız, Allah rızası için sesimizi duyun.

        Çoluk çocuk, bayanlar var. Bir sürü bekleyen var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Devlet yetkililerine sesleniyorum, gözünüzü seveyim şurayı açtırın"

        Sezer'in "Biliyoruz her yer böyle ama lütfen yardım..." notunu eklediği paylaşım, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.
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            Haberler Magazin İstanbul’da ulaşım çileye döndü! Yolda mahsur kalan Şafak Sezer yardım istedi! ‘Allah rızası için sesimizi duyun’
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