Şafak Sezer Hülya Avşar'ı Ti'ye alınca fena kızdırdı! Ünlü sanatçı "sazan" diyerek tepki gösterdi

Geçtiğimiz haftalarda "Gerekirse simit yeriz ve bu zor günleri atlatırız" sözleriyle çok konuşulan Hülya Avşar, gündemden düşmüyor!
Her zamanki gibi neşeli tavırlar sergileyen Avşar Kızı, konser yoğunluğundan bahsetti.
Geçtiğimiz haftalarda "Gerekirse simit yeriz ve bu zor günleri atlatırız" sözleriyle çok konuşulan Hülya Avşar, gündemden düşmüyor!
Her zamanki gibi neşeli tavırlar sergileyen Avşar Kızı, konser yoğunluğundan bahsetti.
Hülya Avşar'a mangalda simit kızartarak kendisiyle dalga geçen Şafak Sezer, soruldu.