Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Şafak Sezer Hülya Avşar'ı Ti'ye alınca fena kızdırdı! Ünlü sanatçı "sazan" diyerek tepki gösterdi

    Mangalda simit kızartarak Hülya Avşar’ı Ti’ye alan Şafak Sezer, Avşar Kızı’nı kızdırdı. Simit yorumuyla gündem olan ünlü sanatçı, Şafak Sezer’e “Sazan” dedi.

    Doğan Savaş
    Sazan Şafak!

    Geçtiğimiz haftalarda "Gerekirse simit yeriz ve bu zor günleri atlatırız" sözleriyle çok konuşulan Hülya Avşar, gündemden düşmüyor!



    Ünlü sanatçı, önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi.



    Her zamanki gibi neşeli tavırlar sergileyen Avşar Kızı, konser yoğunluğundan bahsetti.
        Memura-emekliye zam farkı
        Haberler Saklambaç Şafak Sezer Hülya Avşar'ı Ti'ye alınca fena kızdırdı! Ünlü sanatçı "sazan" diyerek tepki gösterdi
            SON DAKİKA