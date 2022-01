Sevgilisinden ayrılan Berk Atan gecelere daldı! Selin Yağcıoğlu ise ihanet göndermesi yaptı

Yabancı iki güzel ile tatil yapan Sabancı, çok seçici davranıyormuş. Öyle her partiye katılmıyormuş. Türkçe konuşuluyorsa hemen uzak duruyormuş. Sanırım çekilmekten korkuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN