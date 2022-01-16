Bergüzar Korel, önceki gün yine farkını konuşturdu

ŞIK OLMAK ÖNEMLİ

Funda Arar ve başarılı müzik grubu Sakiler, geçtiğimiz akşam İstanbul'da bir gazinoda sevenlerine harika saatler yaşattı. Sakiler'in ardından sahne alan Funda Arar, İzzet Yıldızhan'ın sahne çıkışına da imalı bir gönderme yaptı: Ben sahnede sadece şık olmaya özen gösteriyorum. Elbisenin rengi, ayakkabısı, saçı makyajı hepsini bir bütün olarak görüyorum. Sahnede güzel görünmek çok önemli.