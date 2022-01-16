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    Bergüzar Korel, önceki gün yine farkını konuşturdu

    Bergüzar Korel, önceki gün yine farkını konuşturdu. Kasım ayında doğan kızı Leyla'yla pozunu paylaşan Korel, hayranlarını heyecanlandırdı. Leyla'nın yüzünü göstermeyen Korel'in makyajsız doğal güzelliği dikkat çekti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 16 Ocak tarihli Saklambaç haberleri.

    Doğal güzel

    Bergüzar Korel, önceki gün yine farkını konuşturdu. Kasım ayında doğan kızı Leyla'yla pozunu paylaşan Korel, hayranlarını heyecanlandırdı. Leyla'nın yüzünü göstermeyen Korel'in makyajsız doğal güzelliği dikkat çekti.

    TARZ İKİLİ
    Oyuncu Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, önceki gün Bebek'te bir davette boy gösterdi. İkili, birçok ünlünün de katıldığı davette her zamanki gibi şık tarzlarıyla dikkat çekti.

    YAPIMCI OLUYOR
    Oktay Kaynarca, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Sevenlerine yeni proje müjdesi veren Kaynarca, "Yapımcılığını da ben yapacağım. Sürpriz olsun" dedi. Doğan SAVAŞ

        BADİ ÖZGE
        Özge Ulusoy, çıktığı İsviçre tatilinde stres attı. Önceki gün kahvaltı sonrası asansörde bir karesini paylaşan Ulusoy, "Badi Ekrem kahvaltısını etti" notuyla herkesi güldürdü. HABABAM Sınıfı serisinde, Şener Şen tarafından canlandırılan Badi Ekrem'in meşhur kırmızı çizgili eşofmanlarından giyinen Ulusoy'a "Dişi Badi Ekrem Özge" esprileri yapıldı.

        KÜÇÜK HADİSE
        Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hadise, paylaşımlara doymuyor. Makyajsız doğal halleriyle yaptığı paylaşımlarla ses getiren Hadise, bu kez çocukluk fotoğrafını beğeniye sundu. Şarkıcı, karesine "A little girl (Küçük bir kız)" notu düştü. Hadise'nin hayranları fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

        MUTFAĞIN KRALİÇESİ
        Şarkıcı Deniz Seki,         sahnelerdeki başarısını mutfakta da sürdürüyor. Geçtiğimiz gün köpeği Haydut'la misafirlerini bekleyen Seki'nin üzerindeki "Mutfağın Kraliçesi" yazılı önlüğü dikkat çekti.

            MİLA İLE EĞLENCE
            Fatoş Kabasakal önceki gün kızı Mila ile Zincirlikuyu'da AVM turundaydı. Baş başa alışverişe çıkan anne-kız, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Kabasakal; "Evde canımız çok sıkıldı. Mila ile çok eğlendiğimiz bir gün oldu" dedi.

            BETON OLDU BİDON!
            Siviri             dilli sempatik şarkıcı İrem Derici, önceki gün kendisiyle dalga geçti. Eylül ayından beri 7 kilo aldığını söyleyen şarkıcı, "Beton Derici oldu Bidon Derici" sözleriyle güldürdü. 58'den 65 kiloya çıktığını söyleyen İrem Derici, ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun'la formunu yakalayacak.

            SERKAN KAYA YÜREKLERİ ISITTI
            Başarılı             sanatçı Serkan Kaya, önceki akşam İstanbul Sarıyer'de yine performansıyla büyüledi. Sahneye yoğun alkışlar eşliğinde çıkan Serkan Kaya, repertuarıyla mekanda kendisini dinleyemeye gelenlerden tam puan aldı.

                NAZ ELMAS DÖNÜYOR
                Ekranların güzel oyuncusu Naz Elmas, önceki gün Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Güneşli havayı değerlendiren Naz Elmas, mağazaları dolaştıktan sonra, "Sürpriz bir dizi projemiz var. Pandemiden dolayı bekliyoruz" dedi.

                ŞIK OLMAK ÖNEMLİ
                Funda Arar ve başarılı müzik grubu Sakiler, geçtiğimiz akşam İstanbul'da bir gazinoda sevenlerine harika saatler yaşattı. Sakiler'in ardından sahne alan Funda Arar, İzzet Yıldızhan'ın sahne çıkışına da imalı bir gönderme yaptı: Ben sahnede sadece şık olmaya özen gösteriyorum. Elbisenin rengi, ayakkabısı, saçı makyajı hepsini bir bütün olarak görüyorum. Sahnede güzel görünmek çok önemli.

                KIZLAR GÜNÜ
                Ünlü                 şarkıcı Demet Akalın ve yakın arkadaşı Esra Balamir geride bıraktığımız gün İstinye'de bir AVM'de objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezinde buluşan Akalın ve Balamir, birlikte yemek yedikten sonra, alışveriş merkezine girerek günün keyfini birlikte çıkardılar. Spor tarzı ile dikkat çeken Akalın ve Balamir, daha sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı.
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                CHP’li İBB namaza giden çalışanı kovdu
                Haberler Saklambaç Bergüzar Korel, önceki gün yine farkını konuşturdu
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