Bergüzar Korel, önceki gün yine farkını konuşturdu. Kasım ayında doğan kızı Leyla'yla pozunu paylaşan Korel, hayranlarını heyecanlandırdı. Leyla'nın yüzünü göstermeyen Korel'in makyajsız doğal güzelliği dikkat çekti.
TARZ İKİLİ
Oyuncu Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, önceki gün Bebek'te bir davette boy gösterdi. İkili, birçok ünlünün de katıldığı davette her zamanki gibi şık tarzlarıyla dikkat çekti.
YAPIMCI OLUYOR
Oktay Kaynarca, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Sevenlerine yeni proje müjdesi veren Kaynarca, "Yapımcılığını da ben yapacağım. Sürpriz olsun" dedi. Doğan SAVAŞ