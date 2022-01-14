Özcan Deniz'in ailesinde Samar Dadgar krizi! Anne Kadriye Aksoy evi terk etti yetmedi sosyal medyadan oğlunu engelledi...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Feyza Aktan ile yaşadığı olaylı boşanma sürecinin ardından teselliyi İranlı modacı Samar Dadgar'da buldu.
Yılbaşında sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla aşkını itiraf eden ve modacı sevgilisi için ofis tutup eleman ayarlayan Deniz'in kendisini İranlı modacıya iyice kaptırması annesi Kadriye Aksoy'u rahatsız etti.
'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Seren Serengil'in iddiasına göre ilişkiyi onaylamayan anne Kadriye Aksoy, Özcan Deniz'le birlikte yaşadıkları evi terk etti.