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    Ajda Pekkan sonunda itiraf etti! Meğerse Hakan Altun ile...

    Ajda Pekkan ve Hakan Altun’un aşk yaşadığı iddia edilmişti. İki taraf da bu konuya sessiz kalmıştı. Dün süperstar sessizliğini bozdu: Evet elektiriklenme oldu. İşte sizler için derlediğimiz 12 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Ajda’nın itirafı

    Süperstar Ajda Pekkan ile eşsiz yorumu ile herkesi kendine hayran bırakan Hakan Altun'un geçen yıl aşk yaşadığı iddia edilmişti. İki taraf da iddialara sessiz kalmıştı. Ajda Pekkan ilk kez sessizliğini bozdu: "Ben Hakan'a hayrandım, Hakan da bana. Doğrusunu söylemek gerekirse elektriklenme olmuştu... Benim tarafımdan olmadı. Karşı taraftan oldu. O elektriklerin hepsini görüyorum. İnsanı hoşlaştırıyor" Altun cephesinden ise henüz bir açıklama yok. Ancak iki tarafın hayranları, sosyal medyada yorum yağdırdı.



    CANLI YAYINDA KÜRK POLEMİĞİ
    Diva Bülent Ersoy ve Süperstar Ajda Pekkan canlı yayında kürk polemiğiyle ilgili konuştu. Ajda Pekkan "Kürk eskiden giyiyordum ama şu an giymiyorum" dedi. Bülent Ersoy ise "Şu an vücudum o ağırlığı kaldıramıyor. Akciğerim rahatsız. Bu nedenle giyemiyorum" dedi.



    FRANSIZ HANDE!
    Ünlü şarkıcı Hande Yener, Fransız askısı yaptırdığı anların videosunu paylaştı. Cesur sahne kıyafetleriyle gündeme damga vuran Hande Yener, geçtiğimiz sene birçok ünlü ismin aksine estetik yaptırdığını gizlememiş ve yüzüne Fransız askısı yaptırdığını açıklamıştı. Ünlü popçu, daha önce Seda Sayan'ın yaptığı gibi yüzüne yaptırdığı "Fransız askısı" işleminin videosunu saniye saniye kayda aldırıp, Instagram hesabından takipçileri ile buluşturdu. Yener, bu anlara 'Armut dalında güzel' notunu yazdı.



        SEDA SAYAN BEĞENDİ
        Fransız askısı denilince akla gelen ilk isim olan Seda Sayan, Yener'e tam not verdi.



        'YENİ YILA' YENİ POZ
        Ünlü top model Günay Musayeva çektirdiği pozlarla gündem olmaya devam ediyor. Günay'ın, Dünya podyumlarında çıkabilmek için küçülttürdüğü yeni göğüsleriyle verdiği bu özel pozlara beğeni yağdı. Musayeva, "Yeni yıl yeni Günay" dedi.



        YAPIMCI ESRA
        Oyuncu Esra Sönmezer, yapımcılığa adım attı. Hazırlayıp sunduğu "Pembe Pijama" programı ile beğeni toplayan Esra Sönmezer, ilk TV projesini de hazırladı. Sönmezer "Yakında farklı bir talkshow geliyor" dedi.



            'SONRA GÖRÜŞÜRÜZ'
            Şarkcı Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'te bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Aracına binmek üzereyken gazetecilere poz veren sanatçı, "Daha sonra uzun uzun konuşalım" diyerek mekandan ayrıldı.



            DOSTLARLA ALIŞVERİŞ
            Deneyimli oyuncu Derya Tuna geride bıraktığımız gün İstinye'de objektiflere takıldı. Yakın arkadaşı ile birlikte alışveriş turuna çıkan Tuna, "Dostlarla alışveriş yaptım" dedi.



            ANNEMİ ÖZLEDIM
            Oyuncu Hande Erçel, önceki gün bağlı olduğu menajerlik şirketinin Levent'te bulunan ofisinden çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kerem Bursin ile Covid'e yakalanan Hande Erçel, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Zor bir süreç geçirdiğini ifade eden Erçel, "Birçok insan gibi bende yakalandım. Zor bir süreçti. Gerçekten zor bir hastalıkmış. Geçiren herkese geçmiş olsun" diye konuştu. Keyifsiz olduğu görülen Erçel'in konuşurken nefes almakta zorlandığı görüdü. Erçel, 3 yıl önce vefat eden annesi Aylin Erçel'ı vefat yıldönümünde sosyal medyadan andı. Erçel, mesajında, "Annemi çok özledim" dedi. (Aydın HAMZA)



                BÜTÇE FAZLA VERDİ
                Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Emre Belözoğlu önceki gün eşi Tuğba Belözoğlu ile birlikte İstinye'de objektiflere yansıdı. Futbolseverlerin büyük ilgisiyle karşılaşan Emre, bir hayli keyifliydi.



                KEYFİ YERİNDE
                Uzun süredir sağlık problemleri ile gündemde olan başarılı sunucu Seren Serengil ve sevgilisi Mustafa Rahman, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Serengil'in son derece sağlıklı olduğu görüldü.



                TÜRK-KÜRT KARDEŞTİR
                Başarılı şarkıcı Berdan Mardini, yeni şarkısı 'Mer'i müzikseverlerle buluşturdu. Ahmet Kaya anısına çıkardığı şarkıyı hem Türkçe hem Kürtçe olarak seslendiren Mardini, yeni şarkısıyla kısa sürede büyük beğeni topladı. Büyük bir Ahmet Kaya hayranı olduğunu da ifade eden başarılı şarkıcı, "Ahmet Kaya'nın da dediği gibi 'Türk Kürt halkı kardeştir.' bunu şarkılarla da dile getirmemiz lazım" dedi.



                    ESRA EROL'DA YİNE NEFESLER TUTULDU
                    ATV ekranlarının vazgeçilmezi Esra Erol'da, pazartesi gününün en çok izlenen programı oldu. Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 10 Ocak Pazartesi günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,38 izlenme oranı ve %26,05 izlenme payı alarak birinci oldu...



                    GENÇ ŞARKICIYA ÖMÜRLÜK ARMAĞAN
                    Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan "Hadi Git" isimli single'ı ile müzikseverlerle buluşan genç şarkıcı Emrah Özdoğan'a, pop müziğin eşsiz yorumcularından Demet Sağıroğlu vokal yaparak destek oldu. Emrah Özdoğan, Sağıroğlu'na; "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bana ömür boyu unutamayacağım bir armağan verdi" dedi.



                    SÜRPRİZ İKİLİ
                    İş insanı Önder Öztarhan ile oyuncu Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Bir mekanda kahve içen Önder Öztarhan ile Ezgi Karayel, samimi sohbetleriyle dikkat çekti. Önder Öztarhan, cep telefonundan Karayel'e bir şeyler gösterdi. Uzun süre mekanda oturan ikili, kendilerini görüntüleyen gazetecilere aldırış etmedi. (Aydın HAMZA)



                        KAMYONLARLA KARŞILANDI
                        Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, "Kamyon" isimli yeni single'ı ile Slowpop Radyo'da Sema Eryiğit Emek'in hazırlayıp, sunduğu "Sarı Şeker'in Konukları" isimli programa konuk oldu. Programcının hoş bir sürpriz yaparak oyuncak kamyonlarla karşıladığı Soner Arıca, Sarı Şeker Sema ile birlikte objektife poz verirken; "2022 çok özel bir yıl olacak" dedi.



                        BAHAR SÜER'DEN 2022 BOMBASI
                        Güzel oyuncu Bahar Süer 2022 yılına iki farklı projeyle giriyor. Yılın iddialı yapımlarından "Erkek Severse" dizisinde Alperen Duymaz ve Büşra Develi ile kamera karşısına geçen Süer, bir dijital platformda "Lezzetin Arka Bahçesi" isimli yemek programıyla her hafta özel konuklar ağırlayacak.

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                        Haberler Saklambaç Ajda Pekkan sonunda itiraf etti! Meğerse Hakan Altun ile...
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