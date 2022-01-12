Ajda Pekkan sonunda itiraf etti! Meğerse Hakan Altun ile...

Süperstar Ajda Pekkan ile eşsiz yorumu ile herkesi kendine hayran bırakan Hakan Altun'un geçen yıl aşk yaşadığı iddia edilmişti. İki taraf da iddialara sessiz kalmıştı. Ajda Pekkan ilk kez sessizliğini bozdu: "Ben Hakan'a hayrandım, Hakan da bana. Doğrusunu söylemek gerekirse elektriklenme olmuştu... Benim tarafımdan olmadı. Karşı taraftan oldu. O elektriklerin hepsini görüyorum. İnsanı hoşlaştırıyor" Altun cephesinden ise henüz bir açıklama yok. Ancak iki tarafın hayranları, sosyal medyada yorum yağdırdı.