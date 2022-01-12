Ajda Pekkan sonunda itiraf etti! Meğerse Hakan Altun ile...

Süperstar Ajda Pekkan ile eşsiz yorumu ile herkesi kendine hayran bırakan Hakan Altun'un geçen yıl aşk yaşadığı iddia edilmişti. İki taraf da iddialara sessiz kalmıştı. Ajda Pekkan ilk kez sessizliğini bozdu: "Ben Hakan'a hayrandım, Hakan da bana. Doğrusunu söylemek gerekirse elektriklenme olmuştu... Benim tarafımdan olmadı. Karşı taraftan oldu. O elektriklerin hepsini görüyorum. İnsanı hoşlaştırıyor" Altun cephesinden ise henüz bir açıklama yok. Ancak iki tarafın hayranları, sosyal medyada yorum yağdırdı.
CANLI YAYINDA KÜRK POLEMİĞİ
Diva Bülent Ersoy ve Süperstar Ajda Pekkan canlı yayında kürk polemiğiyle ilgili konuştu. Ajda Pekkan "Kürk eskiden giyiyordum ama şu an giymiyorum" dedi. Bülent Ersoy ise "Şu an vücudum o ağırlığı kaldıramıyor. Akciğerim rahatsız. Bu nedenle giyemiyorum" dedi.
FRANSIZ HANDE!
Ünlü şarkıcı Hande Yener, Fransız askısı yaptırdığı anların videosunu paylaştı. Cesur sahne kıyafetleriyle gündeme damga vuran Hande Yener, geçtiğimiz sene birçok ünlü ismin aksine estetik yaptırdığını gizlememiş ve yüzüne Fransız askısı yaptırdığını açıklamıştı. Ünlü popçu, daha önce Seda Sayan'ın yaptığı gibi yüzüne yaptırdığı "Fransız askısı" işleminin videosunu saniye saniye kayda aldırıp, Instagram hesabından takipçileri ile buluşturdu. Yener, bu anlara 'Armut dalında güzel' notunu yazdı.