Adana dizi çekimlerinden dönen Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan imaj! 2 bin TL'lik....

Oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemde özel hayatıyla gündeme geldi.
Çekimlerin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz akşam İstanbul Havalanı'nda görüntülendi.
Oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemde özel hayatıyla gündeme geldi.
Çekimlerin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz akşam İstanbul Havalanı'nda görüntülendi.
Muhabirlerin "Nasıl bir dizi bekliyor bizi?" sorusuna Sarıkaya "Bitirdik işte, çok yoğun bir şekilde geçti. Şimdi çok yorgunuz bakalım göreceğiz hep birlikte" dedi.
Umut Evirgen ile ilgili aşk iddialarına ise kaçamak yanıt veren Sarıkaya, teşekkür etmekle yetindi.
Oyuncu arkadaşlarıyla beraber kendilerini bekleyen araca binip uzaklaşan Serenay Sarıkaya, iddialı tarzıyla da dikkat çekti.
Louis Vuitton marka terliklerinin içine beyaz çorap giyen Sarıkaya'yı görenler "Adana Tarzı Serenay" dedi!
2 BİN TL'LİK TERLİK
Serenay Sarıkaya'nın eşofman altına giydiği beyaz çorap ve 2 bin TL'lik terlikleri dikkat çekti.