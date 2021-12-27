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    Adana dizi çekimlerinden dönen Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan imaj! 2 bin TL'lik....

    Serenay Sarıkaya, tarzıyla kafa karıştırdı. Adana’daki dizi çekiminden dönerken yakalandı. Lüks terliklerinin içine giydiği beyaz çoraplar “Serenay Adanalı olmuş” yorumu yaptırdı.

    01 Serenay!

    Oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemde özel hayatıyla gündeme geldi.



    Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu, Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana-İstanbul arasında gidip geldi!



    Çekimlerin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz akşam İstanbul Havalanı'nda görüntülendi.



        Muhabirlerin "Nasıl bir dizi bekliyor bizi?" sorusuna Sarıkaya "Bitirdik işte, çok yoğun bir şekilde geçti. Şimdi çok yorgunuz bakalım göreceğiz hep birlikte" dedi.



        Umut Evirgen ile ilgili aşk iddialarına ise kaçamak yanıt veren Sarıkaya, teşekkür etmekle yetindi.



        Oyuncu arkadaşlarıyla beraber kendilerini bekleyen araca binip uzaklaşan Serenay Sarıkaya, iddialı tarzıyla da dikkat çekti.
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            Haberler Saklambaç Adana dizi çekimlerinden dönen Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan imaj! 2 bin TL'lik....
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