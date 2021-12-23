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    Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren'in 43 yaşındaki sevgilisi Bilge Öztürk'le olay yaratan aile fotoğrafı

    Önceki gün bir otelde film galasına oğullarıyla katılan Bennu Gerede'den çok konuşulacak poz. 21 yaşındaki oğlu Daren’in 43 yaşındaki Bilge Öztürk’le aşkına onay veren Bennu Gerede, müstakbel geliniyle aile fotoğrafı çektirdi. İşte sizler için derlediğimiz 23 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Ailece gala

    Tolga Karaçelik imzalı "Acayip" filminin galası önceki gün Kuruçeşme'de bir otelde yapıldı. Selçuk Tümay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş, sanat, medya, spor ve cemiyet dünyasından ünlüler katıldı. Gecenin en dikkat çeken isimleri ise son dönemin popüler aşıkları Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya oldu. Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren ve 43 yaşındaki avukat sevgilisi Bilge Öztürk gecede aşk şovu yaptı. Basın mensuplarının "Aile fotoğrafı alabilir miyiz?" sorusuna gülümseyen Bennu Gerede, çocukları ve müstakbel gelin adayı Bilge Öztürk ile beraber poz verdi. (Doğan SAVAŞ)



    AŞKA GELDİ
    Oyuncu Alp Navruz, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşadığını şu sözlerle itiraf etti: Güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor. Her şey yolunda. Çok mutluyuz.



    'AYRILIK YOK'
    HANDE Erçel, bir mücevher markası ile yaptığı işbirliğini önceki akşam Tersane İstanbul'da kutladı. Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile ayrıldıkları yönündeki haberleri "Öyle bir şey kesinlikle yok" diyerek yalanladı. (Doğan SAVAŞ)



        'ADINI BİLE ANMAYIN'
        Oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz akşam Etiler'de trafikte görüntülendi. Özdemir, eski aşkı şef Yağız İzgül ile ilgili sorular sorulması üzerine "Şu an hayatımda bambaşka biri var, onun adını bile anmayalım" yanıtını verdi. (Doğan SAVAŞ)



        DESTAN YAZDI
        Ekranların yeni fenomeni 'Destan', nefes kesen beşinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı. #Ülkemiçin etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', gece boyu Türkiye gündeminde yer alırken dünya gündeminde ise altıncı sıradaydı. 'Destan', dördüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,28 reyting ve %19,62 izlenme payı alarak birinci oldu.

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        Milyonlarca çalışanın net ücret artıyor!
        Haberler Saklambaç Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren'in 43 yaşındaki sevgilisi Bilge Öztürk'le olay yaratan aile fotoğrafı
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