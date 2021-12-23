Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren'in 43 yaşındaki sevgilisi Bilge Öztürk'le olay yaratan aile fotoğrafı

Tolga Karaçelik imzalı "Acayip" filminin galası önceki gün Kuruçeşme'de bir otelde yapıldı. Selçuk Tümay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş, sanat, medya, spor ve cemiyet dünyasından ünlüler katıldı. Gecenin en dikkat çeken isimleri ise son dönemin popüler aşıkları Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya oldu. Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren ve 43 yaşındaki avukat sevgilisi Bilge Öztürk gecede aşk şovu yaptı. Basın mensuplarının "Aile fotoğrafı alabilir miyiz?" sorusuna gülümseyen Bennu Gerede, çocukları ve müstakbel gelin adayı Bilge Öztürk ile beraber poz verdi. (Doğan SAVAŞ)