Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilişkisinde flaş gelişme! Serra Arıtürk...

    Adı sürekli Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’yla anılan Serra Arıtürk, kalbini oyuncu Mert Ramazan Demir’e kaptırdı. Bu aşka en çok sevinen isim ise ihanet dedikodularından yıpranan Atagül oldu.

    Mutlu eden aşk

    Magazin dünyası geçtiğimiz günlerde Neslihan Atagül'le eşi Kadir Doğulu arasındaki ihanet iddiasıyla sarsılmıştı.



    Yakışıklı oyuncunun 5 yıldır evli olduğu güzel eşini rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldattığı iddia edilmişti. Hatta bu ihaneti Atagül'ün bildiği ve evliliğini kurtarmak için sessiz kaldığı da konuşulanlar arasındaydı.



    Önceki gün ortaya çıkan bir aşk ise Neslihan Atagül'e rahat bir nefes aldırdı. Adı sürekli Kadir Doğulu'yla yasak aşk söylentilerine karışan Arıtürk'ün kalbini başkasına kaptırdığı ortaya çıktı.



        Birsen Altuntaş'ın haberine göre Serra Arıtürk, bir aydır kendi gibi oyuncu olan Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir arkadaş ortamında tanışan ikilinin, şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalıştıkları öğrenildi.



        Bu arada Arıtürk'ün geçtiğimiz günlerde elinde gülle yaptığı merak uyandıran paylaşımının sırrı da ortaya çıkmış oldu.



        Magazin dünyası geçtiğimiz günlerde Neslihan Atagül'le eşi Kadir Doğulu arasındaki ihanet iddiasıyla sarsılmıştı.



            Yakışıklı oyuncunun 5 yıldır evli olduğu güzel eşini rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldattığı iddia edilmişti.



            Hatta bu ihaneti Atagül'ün bildiği ve evliliğini kurtarmak için sessiz kaldığı da konuşulanlar arasındaydı.



            Önceki gün ortaya çıkan bir aşk ise Neslihan Atagül'e rahat bir nefes aldırdı. Adı sürekli Kadir Doğulu'yla yasak aşk söylentilerine karışan Arıtürk'ün kalbini başkasına kaptırdığı ortaya çıktı.



                Birsen Altuntaş'ın haberine göre Serra Arıtürk, bir aydır kendi gibi oyuncu olan Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka yelken açtı.



                Bir arkadaş ortamında tanışan ikilinin, şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalıştıkları öğrenildi.



                Bu arada Arıtürk'ün geçtiğimiz günlerde elinde gülle yaptığı merak uyandıran paylaşımının sırrı da ortaya çıkmış oldu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Ticari krediler 112 milyar TL arttı
                Haberler Saklambaç Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilişkisinde flaş gelişme! Serra Arıtürk...
                    SON DAKİKA