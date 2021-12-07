Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilişkisinde flaş gelişme! Serra Arıtürk...

Magazin dünyası geçtiğimiz günlerde Neslihan Atagül'le eşi Kadir Doğulu arasındaki ihanet iddiasıyla sarsılmıştı.
Yakışıklı oyuncunun 5 yıldır evli olduğu güzel eşini rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldattığı iddia edilmişti. Hatta bu ihaneti Atagül'ün bildiği ve evliliğini kurtarmak için sessiz kaldığı da konuşulanlar arasındaydı.
Önceki gün ortaya çıkan bir aşk ise Neslihan Atagül'e rahat bir nefes aldırdı. Adı sürekli Kadir Doğulu'yla yasak aşk söylentilerine karışan Arıtürk'ün kalbini başkasına kaptırdığı ortaya çıktı.