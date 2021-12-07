Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilişkisinde flaş gelişme! Serra Arıtürk...





Birsen Altuntaş'ın haberine göre Serra Arıtürk, bir aydır kendi gibi oyuncu olan Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir arkadaş ortamında tanışan ikilinin, şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalıştıkları öğrenildi.