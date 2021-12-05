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    Elon Musk'ın annesi ile dost oldu! VIP partide Mine Kalpakçıoğlu rüzgarı

    Madonna, Dua Lipa ve Maye Musk gibi dünya yıldızlarının katıldığı Londra’daki VIP davette Türkiye’den Mine Kalpakçıoğlu da boy gösterdi. Sosyetik güzel, Elon Musk’ın annesi Maye Musk ile sıkı dostluk kurdu.

    Vıp Türk!

    Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Mine Kalpakçıoğlu, geçtiğimiz gün Londra'da düzenlenen VIP bir davette boy gösterdi. Kalpakçıoğlu, gösterişli gecede Dua Lipa, Maxmillian, Madonna, Maye Musk ve John Gallioano gibi dünya yıldızlarıyla yan yanaydı.

    Sosyetik güzel, Amerikalı iş adamı Elon Musk'ın annesi Maye Musk ile bir araya geldi. Kalpakçıoğlu, eski model ve diyetisyen Musk ile gece boyunca koyu sohbete daldı.

    Birlikte verdikleri pozu sosyal medya hesabından paylaşan Mine Kalpakçıoğlu, "Model olarak 50 yılı geçti ve hâlâ parlak görünüyor. Enerji dolu.. Sonunda onunla yüz yüze tanıştım. Sohbet etme şansım olduğu için mutluyum. İstanbul'da olmanı sabırsızlıkla bekliyorum" notuyla Musk'ı Türkiye'ye çağırdı.

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