Jolly Joker Private, CVK Park Boshporus Hotel'in terasında Gülşen sahnesiyle açıldı. Pullu, ışıltılı kostümüyle sahnede parlayan Gülşen, performansıyla herkesi eğlendirdi. Boğaz manzaralı mekanda Gülşen'i dinlemeye gelenler arasında Merve Özbey de vardı.

GÖRÜNMEZ KAZA

Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, Vadistanbul'da görüntülendi. Oyuncunun ayağındaki atel dikkat çekti. Rutkay, "Spor yaparken görünmez kaza oldu. Tedavi sürecim 3 haftayı bulabilir" dedi.

HANDE STYLE

Sosyetik Hande Demir, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Yeni yıl öncesinde mağazaları dolaşıp alışveriş yapan sosyetik güzelin, yüzünü kaplayan gözlüğü dikkat çekti.

ALIŞVERİŞ KEYFİ

Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. AVM'ye ayrı ayrı gelen çift, Dolce Cafe'de buluştu. İkili, baş başa yedikleri yemeğin ardından alışverişin keyfini çıkardı.

YILBAŞI MESAİSİ

"Lady Estrella" markasının kurucusu Pınar Kerimoğlu, yoğun bir çalışma temposuna girdi. Aşırı talep nedeniyle tüm gününü Nişantaşı'ndaki showroomunda geçiren modacı, yılbaşı için birbirinden şık ve renkli tasarımlar hazırladı.

ZİNCİR'DEN 'YARA BANDI'

Serap Zincir, "Yara Bandı" isimli şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Genel koordinatörlüğünü Hilmi Elitez'in üstlendiği şarkı akustik versiyonuyla tüm dijital platformlarda yayınlandı. Zincir, "Bu şarkıyı tüm yaralı aşklar için yazdım" dedi.

TÜRKİYE ESRA EROL'DA İZLEDİ

Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 3 Aralık Cuma günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,53 izlenme oranı ve yüzde 28,38 izlenme payı alarak birinci oldu.

ÇÖLDE KONSER VERECEK

Linet, Maslak Yeni Gazino'da kulakların pasını sildi. "İstanbul Kraliçesi" adıyla dünya turnesine çıkmaya hazırlanan Linet, "Amerika ve birçok ülkede konserler vereceğiz. Hatta serinin bir yerinde çölde bir açıkhava konseri bile var. Tarifi imkansız duygular yaşıyorum" dedi.

YILBAŞINDA BAKÜ'DE

Yusuf Güney, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Yeni yıl için planının Bakü'de sahnede olmak olduğunu söyleyen Güney, "Nasip olursa 2022 yılına çalışarak gireceğim" diye konuştu.

KİNG'DEN MÜJDE!

Burak King sessizliğini bu sefer albüm müjdesi ile bozuyor. R&B/ Urban tarzının önde gelen temsilcisi King'in yeni albümünün adını taşıyan single çalışması "Rap içimden" tüm dijital platformlarda yayında.

HAVALI YETER

DJ Burak Yeter, lüks arabalarıyla dikkat çekiyor. Ünlü DJ, önceki akşam 5 milyon TL değerindeki Hollanda plakalı Lamborghini arabasıyla City's Nişantaşı'ndan çıkarken objektiflere takıldı. Lüks otomobil tutkusuyla bilinen Yeter, gazetecilere selam verdikten sonra yoluna devam etti. Doğan SAVAŞ

ADA BULUŞMASI

Geçtiğimiz yaz 5 yıllık evliliklerini bitiren Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, çocukları için dost kaldı. Ünlü ikili, önceki gün 5 yaşına giren kızları Ada'nın doğum gününde buluştu. Eski çift, mutlu pozlarını Instagram hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

ÇİFTE KUTLAMA

Oyuncu Azra Akın ve eşi Atakan Koru önceki akşam Arnavutköy'deki Şişko Perihan adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Doğum günlerimizi kutladık. Atakan'ın 30 Kasım, benim de 8 Aralık. Sevdiğimiz dostlarımızla ikisini ortak kutladık" dedi.

Doğan SAVAŞ

YAĞCI FARK ATTI

1990 yılından beri yapılan ve her yıl dünyanın "En çok tanınan 100 isminin" seçildiği @tccandler listesinde bu sene, ülkemizden 4 ünlü erkek oyuncu yer aldı. Çağatay Ulusoy, Akın Akınözü, Can Yaman ve Barış Murat Yağcı'nın yer aldığı listede sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Türk oyuncular arasında fotoğraflarına en çok yorum yapılan ve beğeni alan isim Barış Murat Yağcı oldu.

DURMAK YOK

Şarkılarıyla milyonların gönlünü fetheden Buray, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Buray, Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşen kış konserleri kapsamında 10 Aralık Cuma akşamı Volkswagen Arena'da İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.