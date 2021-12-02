Akkız ve Batuga buluştu ‘Destan’ reytinglerde zirveye kuruldu!

Akkızdestanı etiketiyle sosyal medyada ses getiren 'Destan', Türkiye gündeminde üçüncü, dünya gündeminde beşinci sırada yer alırken, dizi Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Venezuela, Fas, Sırbistan, Arnavutluk , Şili, Meksika, Paraguay, Mısır ve Ürdün'de sosyal medya gündemine girdi.
'Destan', reytinglerde de tüm rakiplerini geride bıraktı.
'Destan', ikinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,51 reyting ve %18,97 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,59 reyting ve %16,32 izlenme payı elde ederek Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.