Akkız ve Batuga buluştu ‘Destan’ reytinglerde zirveye kuruldu!

Bu sırada Akkız'ı tanıyan ve asıl saldırganın o olduğunu fark eden Kıraç, Akkız'ı zindana götürdü. Batuga da ikisinin peşinden gitti ve Akkız'ı Kıraç'ın saldırısından kurtardı. Akkız böylece Batuga'nın yıllardır rol yaptığını ve kendisini sakladığını öğrenmiş oldu.