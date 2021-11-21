Mediacat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi'nin 2021 sonuçları açıklandı. Tüketiciler nezdinde ünlülerin güvenilirlik düzeyini raporlamak amacıyla 10 yılı aşkın Ipsos ortaklığıyla gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi, 2021'de Türkiye'nin en güvenilir bulduğu ünlüleri listeledi. Türkiye'nin en güvenilir 20 ünlü ismin olduğu listede Müge Anlı 2. sırada, Kenan İmirzalıoğlu 3. sırada ve Nihat Hatipoğlu 14. sırada yer alırken Esra Erol ise 17 sırada yer alarak güven açısından öne çıktı.