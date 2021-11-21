Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Celebrity Güven Endeksi, 2021'de Türkiye'nin en güvenilir bulduğu ünlüleri listeledi

    Mediacat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nin 2021 sonuçları açıklandı. Tüketiciler nezdinde ünlülerin güvenilirlik düzeyini raporlamak amacıyla 10 yılı aşkın Ipsos ortaklığıyla gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi, 2021’de Türkiye’nin en güvenilir bulduğu ünlüleri listeledi.

    4x4’lük güven

    Mediacat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi'nin 2021 sonuçları açıklandı. Tüketiciler nezdinde ünlülerin güvenilirlik düzeyini raporlamak amacıyla 10 yılı aşkın Ipsos ortaklığıyla gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi, 2021'de Türkiye'nin en güvenilir bulduğu ünlüleri listeledi. Türkiye'nin en güvenilir 20 ünlü ismin olduğu listede Müge Anlı 2. sırada, Kenan İmirzalıoğlu 3. sırada ve Nihat Hatipoğlu 14. sırada yer alırken Esra Erol ise 17 sırada yer alarak güven açısından öne çıktı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İmamoğlu sağ kolu Necati Özkan’a 6 milyonluk ihale kıyağı!
    Haberler Saklambaç Celebrity Güven Endeksi, 2021'de Türkiye'nin en güvenilir bulduğu ünlüleri listeledi
        SON DAKİKA