Sibel Can'ın sahnede taktığı lüks takıların fiyatı dudak uçuklattı! Sahnede servet var
Sibel Can, İstanbul sessizliğini 6 yıl aradan sonra bozdu. İhtişamlı giyim ve ünlü takı tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın 2 milyon 100 bin lira değerinde lüks takılarıyla sahne alan Sibel Can İstanbul gecesine milyonluk imzasını attı.
22.11.2021 07:04
- Son Güncelleme: 22.11.2021 07:51
Komple üstü kahverengi milki elmaslarla süslü, beyaz pırlantaya doğru degrade, 100 karatlık Kral adlı yılan kolyeyi Sibel Can ilk kez kullandı.