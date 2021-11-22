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Sibel Can'ın sahnede taktığı lüks takıların fiyatı dudak uçuklattı! Sahnede servet var

Sibel Can, İstanbul sessizliğini 6 yıl aradan sonra bozdu. İhtişamlı giyim ve ünlü takı tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın 2 milyon 100 bin lira değerinde lüks takılarıyla sahne alan Sibel Can İstanbul gecesine milyonluk imzasını attı.

Özgür Aras
22.11.2021 07:04 - Son Güncelleme: 22.11.2021 07:51
Sibel Can’ın sahnede taktığı lüks takıların fiyatı dudak uçuklattı! Sahnede servet var

Sibel Can, İstanbul sessizliğini 6 yıl aradan sonra Cahide Palazzo için bozdu...

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Sibel Can’ın sahnede taktığı lüks takıların fiyatı dudak uçuklattı! Sahnede servet var

Can, önceki gün sahneye dünyaca ünlü takı tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın iki özel tasarımıyla çıktı.

Sibel Can’ın sahnede taktığı lüks takıların fiyatı dudak uçuklattı! Sahnede servet var

İki farklı kostüm seçen sanatçı, ilk olarak Londra'dan getirttiği Bottega Veneta'nın son koleksiyonundan kırmızı elbiseyle sahne aldı.

Sibel Can’ın sahnede taktığı lüks takıların fiyatı dudak uçuklattı! Sahnede servet var

BÜYÜLÜ TAŞLAR PARLADI
İlk kostümüne aksesuar olarak içinde nar heykeli olan 'Büyülü Taşlar' koleksiyonundan bir tek taş takan Can, ikinci elbisesinde de görkemli bir yılan kolye taktı.

Sibel Can’ın sahnede taktığı lüks takıların fiyatı dudak uçuklattı! Sahnede servet var

Komple üstü kahverengi milki elmaslarla süslü, beyaz pırlantaya doğru degrade, 100 karatlık Kral adlı yılan kolyeyi Sibel Can ilk kez kullandı.

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