Müzmin bekar Beyazıt Öztürk sevgilisi Lavin Ay'ın kurbanı oldu!

Magazin dünyasının müzmin bekarı Beyazıt Öztürk'ün Azeri güzel Lavin Ay ile aşkı tam gaz devam ediyor.
İlişkisini gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren 52 yaşındaki Beyaz, sevgilisinin kurbanı oldu.
Magazin dünyasının müzmin bekarı Beyazıt Öztürk'ün Azeri güzel Lavin Ay ile aşkı tam gaz devam ediyor.
İlişkisini gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren 52 yaşındaki Beyaz, sevgilisinin kurbanı oldu.
Lavin'in Beyaz'la otururken çaldığı merhum sanatçı Harun Kolçak'ın şarkısındaki "Yanımda kal yanımda kal çok geç rastladım sana" sözleri de aşkın belgesiydi.