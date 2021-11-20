Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Müzmin bekar Beyazıt Öztürk sevgilisi Lavin Ay'ın kurbanı oldu!

    Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’ün Lavin Ay’la aşkı dolu dizgin devam ediyor. Önceki gün soluğu İstanbul’da alan Azeri güzel, hemen Beyaz’ın evine gitti.

    Beyaz’ı yaktı

    Magazin dünyasının müzmin bekarı Beyazıt Öztürk'ün Azeri güzel Lavin Ay ile aşkı tam gaz devam ediyor.



    İlişkisini gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren 52 yaşındaki Beyaz, sevgilisinin kurbanı oldu.



    İstanbul'a döner dönmez soluğu Beyaz'ın Boğaz manzaralı evinde alan Lavin Ay, Instagram'da yaşadıkları aşkı bir kez daha gözler önüne serdi.
        Bursa estetik görünüme kavuşuyor
        Haberler Saklambaç Müzmin bekar Beyazıt Öztürk sevgilisi Lavin Ay'ın kurbanı oldu!
            SON DAKİKA