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    Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman reyting rekoru kırdı

    Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman, yine nefesleri kesti. 71.bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesini yine kaptırmayarak, sezonun reyting rekorunu kırdı.

    Kuruluş Osman reyting rekoru kırdı

    Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, atv ekranında büyük heyecanla izlenen 71. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.



    #TürkEvladı etiketiyle 1. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde bölüm sonuna kadar kalmayı başaran Kuruluş Osman, aldığı reytinglerle de sezonun reyting rekorunu kırdı.



    Sevilen dizi, Tüm Kişiler'de %10,43 izlenme oranı ve 26,02 izlenme payı, AB'de %8,04 izlenme oranı ve 22,52 izlenme payı 20+ABC1'de %10,53 izlenme oranı ve %25,26 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

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    Haberler Saklambaç Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman reyting rekoru kırdı
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