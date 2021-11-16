İlkay Gündoğan sevgilisi Sara Arfaoui için kesenin ağzını açtı! 10 bin TL'lik hamam keyfi olay oldu





Bütün lezzetlerimize hayran kalan ve Türkçe konuşmaya başlayan İtalyan güzel, bu kez hayran kaldığı Boğaz'a karşı bir otelde konakladı. Günlüğü 10 bin TL'lik Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da konaklayan Sara Arfaoui, önce hamama girdi sonra SPA yaptırdı. Bu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel modele, "Yenge hamama girdi" yorumları yapıldı.