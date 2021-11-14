Atv'nin bomba dizisi Destan dünya genelinde merak uyandırdı! Ebru Şahin de Akkız merakını giderdi





"AKKIZ İNANDIKLARI UĞRUNA HER ŞEYİ YAPABİLECEK BİRİ"

Ebru Şahin, karakteri Akkız'ı ise şu sözlerle anlattı: "Akkız, küçük yaşta yaşadığı bir acı sonrası intikamını adalet arayışına dönüştüren bir savaşçı. Hırslı, dik başlı, gözü kara ve inandıkları uğruna her şeyi yapabilecek biri. Aynı zamanda göstermeye çok çekindiği merhameti de var. İnsanların onunla birlikte merhametin, gücün ve adaletin aynı anda var olabileceğini göreceklerine inanıyorum."