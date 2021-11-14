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    Atv'nin bomba dizisi Destan dünya genelinde merak uyandırdı! Ebru Şahin de Akkız merakını giderdi

    ATV ekranında yeni sezona damgasını vuracak, Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok coğrafyasında da merak uyandırdı. Bütün dünyada merakla beklenen Destan dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin, Akkız’ı ve dizinin merak edilen yönlerini anlattı.

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    ATV ekranında yeni sezona damgasını vuracak, Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok coğrafyasında da merak uyandırdı.



    Son tanıtımı ile 50 farklı ülkede sosyal medya trendlerine giren 'Destan' dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin, "Akkız" karakterine nasıl hazırlandığını ve dizide seyircileri nelerin beklediğini anlattı.



    "İŞLENMEMİŞ BİR DÖNEM"
    Güzel oyuncu, "Orta Asya'da daha önce işlenmemiş bir dönemi destansı bir şekilde anlatacak olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Türklerin geldiği yeri ve o ruhu önce kendimize sonra insanlara hatırlatacak olmak bizi çok motive ediyor" dedi.



        Şahin, senaryoyu okuduğunda hissettiklerini, "Aslında bir süre dinlenmeyi düşünüyordum ama 'Destan' projesinde Akkız'ı okuduğum anda kadınlarımıza ve tüm izleyicilerimize böyle güçlü ve adalet için savaşan bir karakter verebilme şansı bulduğum için çok mutlu oldum" sözleriyle anlattı.



        "GÜNDE 6 SAAT EĞİTİM ALDIM"
        Şahin, diziye nasıl hazırlandığı sorusunu ise "Her gün yaklaşık 6 saatimizi profesyonel eğitmenlerle birlikte çiftlikte geçiriyoruz. Her gün daha da üstüne koyarak sınırlarımı zorlamak bana çok iyi geliyor" diyerek cevaplandırdı.



        "KENDİMLE SAVAŞTIM"
        Ünlü oyuncu, eğitim süresince zorlanmadığını söylerken "İzleyenlere ilk defa böyle bir kadın karakter anlatacağımız için de bu süreçte en zorlandığım şey en iyisini vermek adına kendimle savaşım oluyor" dedi.



            "AKKIZ İNANDIKLARI UĞRUNA HER ŞEYİ YAPABİLECEK BİRİ"
            Ebru Şahin, karakteri Akkız'ı ise şu sözlerle anlattı: "Akkız, küçük yaşta yaşadığı bir acı sonrası intikamını adalet arayışına dönüştüren bir savaşçı. Hırslı, dik başlı, gözü kara ve inandıkları uğruna her şeyi yapabilecek biri. Aynı zamanda göstermeye çok çekindiği merhameti de var. İnsanların onunla birlikte merhametin, gücün ve adaletin aynı anda var olabileceğini göreceklerine inanıyorum."



            "TÜRKLERİN RUHUNU ANLATACAĞIZ"
            Şahin, projede izleyiciyi neler beklediğini "Türkiye'de ilk defa çekilecek bir dönemi, destansı bir anlatımla, çatışmalarla, aksiyonla, gerçeklikle, duyguyla, aşkla ve ilk defa bir kadın karakter üzerinden birlikte yaşama fırsatı bizi bekliyor. Hep beraber Türklerin nereden geldiğini, onların nasıl bir ruha sahip olduğunu bizim hikaye anlatıcılığımızla birlikte görebilecekleri güzel, keyifli bir iş bekliyor" sözleriyle açıkladı.



            Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
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                Haberler Saklambaç Atv'nin bomba dizisi Destan dünya genelinde merak uyandırdı! Ebru Şahin de Akkız merakını giderdi
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