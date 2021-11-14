Atv'nin bomba dizisi Destan dünya genelinde merak uyandırdı! Ebru Şahin de Akkız merakını giderdi

ATV ekranında yeni sezona damgasını vuracak, Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok coğrafyasında da merak uyandırdı.
Son tanıtımı ile 50 farklı ülkede sosyal medya trendlerine giren 'Destan' dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin, "Akkız" karakterine nasıl hazırlandığını ve dizide seyircileri nelerin beklediğini anlattı.
"İŞLENMEMİŞ BİR DÖNEM"
Güzel oyuncu, "Orta Asya'da daha önce işlenmemiş bir dönemi destansı bir şekilde anlatacak olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Türklerin geldiği yeri ve o ruhu önce kendimize sonra insanlara hatırlatacak olmak bizi çok motive ediyor" dedi.