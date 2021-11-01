Kardeşlerim, 26. bölümüyle de ekrana damga vurdu

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz akşam 26. bölümüyle ekranlara geldi. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #YeniHayatım etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Peki son bölümde neler yaşandı? Akif'i bitirmek için Suzan ile Nebahat iş birliği yapar. Ancak konuşmalarını duyan Kaan, bunu Akif'in gözüne girmek için hemen ona yetiştirir. Melis ile Kadir sonunda aralarındaki sorunu aşmayı başarır. Çekiliş paralarını alıp yeğenlerinden saklayan Şengül, kendini affettirmek için elinde geleni yapar.