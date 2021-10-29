Linet ile girdiği polemikle gündem olan sosyetenin sevilen ismi Aslı Şen geri vites yaptı

Sosyetinin ünlü isimleri Christian Breton Paris'in, Novikov İstanbul'da gerçekleştirdiği davete akın etti. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Linet ile girdiği polemikle gündem olan sosyetenin sevilen ismi Aslı Şen de etkinlikte boy gösteren isimlerdendi.

Konuya açıklık getiren Aslı Şen, anlatmak istediklerini yanlış şekilde dile getirdiği için kamuoyundan özür diledi. Söylediklerinin arkasında olduğunu ancak yanlış anlattığını söyleyen Şen, Linet'e de zeytin dalı uzattı. Sosyetik güzel, Koronavirüs'e yakalanan şarkıcıya geçmiş olsun dileklerini iletti.