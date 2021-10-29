Gülşen, önceki akşam Cahide Palazzo'da sahne aldı

Gülşen, önceki akşam Cahide Palazzo'da sahne alarak kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahnesinde Yıldız Tilbe'den 'Delikanlım' şarkısını söyleyen Gülşen, Tilbe'ye selam yollamayı da ihmal etmedi.

İŞ ARASI HASRET GİDERDİ

Başarılı iş kadını Caroline Yılmaz, önceki akşam İstinyePark'taydı. Sağlık grubu yatırımlarına devam eden Caroline, "Arkadaşlarımla hasret gidermeye geldim" dedi.

KIYAFETİ KAPTIRDI!

Demet Akalın, yakın arkadaşı Aslı Bilimler ile İstinye'deydi. 29 Ekim için hazırlanan özel kıyafetlerden almaya gelen Akalın, "Kıyafetler bitmiş. Bu kadar ilgi olmasına sevindim" dedi.

ELDE VAR AŞK

Petek Ertüre ile Serdar Oal, önceki gece Cahide Palazzo'da eğlendi. Aşklarına ikinci bir şans veren sevgililer, objektiflere el ele mutluluk pozu vermeyi ihmal etmedi.