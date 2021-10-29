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    Gülşen, önceki akşam Cahide Palazzo'da sahne aldı

    Gülşen, önceki akşam Cahide Palazzo'da sahne alarak kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahnesinde Yıldız Tilbe'den 'Delikanlım' şarkısını söyleyen Gülşen, Tilbe'ye selam yollamayı da ihmal etmedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 29 Ekim tarihli Saklambaç haberleri.

    Gülşen Yıldız’ı unutmadı

    Gülşen, önceki akşam Cahide Palazzo'da sahne alarak kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahnesinde Yıldız Tilbe'den 'Delikanlım' şarkısını söyleyen Gülşen, Tilbe'ye selam yollamayı da ihmal etmedi.

    İŞ ARASI HASRET GİDERDİ
    Başarılı iş kadını     Caroline Yılmaz, önceki akşam İstinyePark'taydı. Sağlık grubu yatırımlarına devam eden Caroline, "Arkadaşlarımla hasret gidermeye geldim" dedi.

    KIYAFETİ KAPTIRDI!
    Demet     Akalın, yakın arkadaşı Aslı Bilimler ile İstinye'deydi. 29 Ekim için hazırlanan özel kıyafetlerden almaya gelen Akalın, "Kıyafetler bitmiş. Bu kadar ilgi olmasına sevindim" dedi.

    ELDE VAR AŞK
    Petek Ertüre ile Serdar Oal, önceki gece Cahide Palazzo'da eğlendi. Aşklarına ikinci bir şans veren sevgililer, objektiflere el ele mutluluk pozu vermeyi ihmal etmedi.

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    Haberler Saklambaç Gülşen, önceki akşam Cahide Palazzo'da sahne aldı
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