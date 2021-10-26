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    Hande Erçel, Kerem Bürsin’in hasretine dayanamadı! Sevgilisine koştu

    Hande Erçel, uzun süredir yurt dışında olan Kerem Bürsin’in hasretine dayanamadı. Kanarya Adaları’ndan gelen aşkını karşılamak için havaalanına gitti. Sürprizi gören Bürsin şaştı kaldı.

    Doğan Savaş
    Havalı karşılama

    Oyuncu Kerem Bürsin, İtalya ve İspanya sonrası soluğu Türkiye'de aldı. Önceki akşam İstanbul Havaalanı'nda görüntülenen oyuncuya sevgilisi Hande Erçel sürpriz yaptı.

    Güzel oyuncu özel aracıyla havalanına gidip yakışıklı sevgilisini aldı. Karşısında aşkını bulan Kerem çok şaşırdı. "Hande'nin geleceğini hiç beklemiyordum" dedi.

    Bu arada gazetecilerin, "Yurt dışında hayran kitlesine sahip olmak nasıl bir duygu?" sorusuna şu yanıtı verdi: Her şey çok güzeldi. Çok güzel ağırlandık. Gurur ve onur vericiydi. Yurt dışında tanınmak sevilmek benim için de, ülkemiz adına da çok hoş bir şey.

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