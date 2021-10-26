Azeri şarkıcı Günel Zeynelova vefalı çıktı! Ahmet Selçuk İlkan'ı görünce bakın neler söyledi

STİLİYLE ÖDÜL ALDI

Derya Uluğ, Altier Academy Moda Ödülleri töreninde 'Yılın En Stil Kadın Popçusu' ödülünü kazandı. Güzel şarkıcı, "Tekstilci kızıyım. Kumaş tezgahlarının arasında büyüdüm. Bu ödülün benim için çok anlamı var" diye konuştu. Moda öğrencileri Derya Uluğ'un stiline tam puan verdi.