Azeri şarkıcı Günel Zeynelova vefalı çıktı! Ahmet Selçuk İlkan'ı görünce bakın neler söyledi

Kendisini dinlemeye gelen Ahmet Selçuk İlkan'ı gören Günel, "Ahmet ağabeyin bende emeği çoktur" dedi.
BURCU'NUN DOSTU
Güzel oyuncu Burcu Özberk, önceki gün yaptığı paylaşımla sosyal medyaya renk kattı. Elinde papağanı Lucy ile poz veren Özberk, herkese iyi haftalar diledi. Bu eğlenceli kare sosyal medyada adeta beğeni rekoru kırdı.
STİLİYLE ÖDÜL ALDI
Derya Uluğ, Altier Academy Moda Ödülleri töreninde 'Yılın En Stil Kadın Popçusu' ödülünü kazandı. Güzel şarkıcı, "Tekstilci kızıyım. Kumaş tezgahlarının arasında büyüdüm. Bu ödülün benim için çok anlamı var" diye konuştu. Moda öğrencileri Derya Uluğ'un stiline tam puan verdi.