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    Azeri şarkıcı Günel Zeynelova vefalı çıktı! Ahmet Selçuk İlkan'ı görünce bakın neler söyledi

    Azeri şarkıcı Günel Zeynelova, önceki akşam Ulus UluOrta'da sahne aldı. İşte haberin detayları ve 26 Ekim tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Vefalı Günel!

    Kendisini dinlemeye gelen Ahmet Selçuk İlkan'ı gören Günel, "Ahmet ağabeyin bende emeği çoktur" dedi.

    BURCU'NUN DOSTU
    Güzel oyuncu Burcu Özberk, önceki gün yaptığı paylaşımla sosyal medyaya renk kattı. Elinde papağanı Lucy ile poz veren Özberk, herkese iyi haftalar diledi. Bu eğlenceli kare sosyal medyada adeta beğeni rekoru kırdı.

    STİLİYLE ÖDÜL ALDI
    Derya Uluğ, Altier Academy Moda Ödülleri töreninde 'Yılın En Stil Kadın Popçusu' ödülünü kazandı. Güzel şarkıcı, "Tekstilci kızıyım. Kumaş tezgahlarının arasında büyüdüm. Bu ödülün benim için çok anlamı var" diye konuştu. Moda öğrencileri Derya Uluğ'un stiline tam puan verdi.

        GÜN SAYIYOR!
        Deniz Seki, yeni şarkısı için stüdyoya girdi! Seki, sözü ve müziği Ayla Çelik imzalı şarkının düzenlemesi için yıllar sonra Murat Yeter ile bir araya geldi. Şarkının vokal koçluğunu ise Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki yaptı.

        3 KLİP ÇEKTİ
        RAPÇI Burak King, uzun süre sonra Hollanda'dan gelerek Sony Müzik Genel Müdürü Özden Bora ile anlaşma imzaladı. King, imzayı atar atmaz 3 yeni şarkı için kamera karşısına geçti.

        SEDEF COŞTU
        Oyuncu Sedef Avcı, önceki akşam Ataşehir Tgı Friday's adlı mekandaydı. Yakın arkadaşı Zeynep Özan'ın doğum günü kutlamasına katılan Avcı, gecede şarkı söyleyip, bol bol dans etti.

            GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
            İzzet Yıldızhan, önceki gün Kahramanmaraş'ta sahnedeydi. Yasakların kalkmasından beri 30 ilde konser veren Yıldızhan, "Gündüzleri iş adamıyım geceleri sanatçı" dedi.

            GÜLBEN IŞIL IŞIL
            Gülben Ergen, Ankara Günay'da sahne aldı. Sesi ve güzelliğiyle hayran bıraktı. Gülşah Saraçoğlu imzalı taşlı kostümü ile parıldadı. Ergen, dizindeki yırtık nedeniyle şarkılarını oturarak söyledi. Gülben Ergen derin yırtmaçlı kıyafetiyle dikkat çekti.

            SÖYLERKEN ONUR DUYDUM
            Şarkıcı Serra, yeni single'ı Ayyaş ile müzik piyasasındaki yerini aldı... Söz ve müziğin tekne kazası sonucu hayatını kaybeden Onurcan Özcan'a ait olduğu açıklandı. Serra, "Her kelimesinde, her notasında Onur'u yanıbaşımda hissettim" dedi. Genç şarkıcı Serra, sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

                ETÇİ MEHMET, İNGİLTERE'Yİ FETHETTİ
                'Ailenizin Etçisi' olarak şöhrete kavuşan Etçi Mehmet, başarısını yurt dışına taşıdı. 6 ülkede 20 lokasyonda hizmet vermeye başladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da dördüncü şubesini açacağını açıkladı.

                Etçi Mehmet'in müdavimleri arasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba da var.
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                Haberler Saklambaç Azeri şarkıcı Günel Zeynelova vefalı çıktı! Ahmet Selçuk İlkan'ı görünce bakın neler söyledi
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