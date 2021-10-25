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    Merve Özbey, önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı

    Merve Özbey, önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul’da sahne aldı. Hayranlarını bol sürprizli günlerin beklediğini söyleyen Özbey “İlk kez böyle iddialı bir açıklama yapacağım. Sevenlerim Merve Özbey’e boğulabilirler. 6 ay boyunca her ay yeni bir şarkı çıkartacağız” dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 25 Ekim tarihli Saklambaç haberleri.

    6 ayda proje!

    Merve Özbey, önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı. Hayranlarını bol sürprizli günlerin beklediğini söyleyen Özbey "İlk kez böyle iddialı bir açıklama yapacağım. Sevenlerim Merve Özbey'e boğulabilirler. 6 ay boyunca her ay yeni bir şarkı çıkartacağız" dedi.

    CAHİDE'YE GÖRKEMLİ AÇILIŞ
    Cahide Palazzo Harikalar Diyarı, önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453'te görkemli bir açılışla kapılarını açtı. Açılışta sahne alan Kenan Doğulu, şarkıları ve danslarıyla misafirlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. İzzet Çapa ve Şehmus Şerbetçi ortaklığındaki mekan, görkemli mimarisiyle ve ambiyansıyla beğeni topladı. Geceye Alize Dinçkök, Melis Çiftçi, Derya Ayaydın, Burcu Hattat, Öznur-Burak Yakın, Fatih Ürek, Demet Sağıroğlu ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlüler katıldı.

    FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI
    SONGÜL Karlı, kendisini yoğun bakıma soktu. 48 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Fransız askısı yaptırdı. Ünlülerin estetik cerrahı Kıvanç Emre Davun'a giden sanatçı, öncesi ve sonrasını Instagram'dan paylaştı. Davun'la video'sunu yayınlayan Karlı, takipçilerinden çok sayıda beğeni mesajı aldı. Sanatçı, yüzündeki değişimleri de takipçilerine anlattı.

        NEZAKETLİ MAYA
        Nefise Karatay, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Güzel model, AVM'de kızı Maya ile mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Maya'nın muhabirlere poz verdikten sonra teşekkür etmesi "Nezaketli Maya" dedirtti.

        GÖZDE ÇİFT GEZİNTİDE
        Afra Saraçoğlu, önceki gün sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile Zorlu AVM'deydi. Sade ve şık tarzıyla dikkat çeken sevgililer, birlikte bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Çift, alışveriş sonrasında kısa bir kahve molası vermeyi de ihmal etmedi.

        PAMUK ŞEKER ELA
        Yasemin Özilhan, küçük kızı Ela ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Erken saatlerde AVM'ye gelen anne kız, el ele alışverişin keyfini çıkardı. Minik Ela, elindeki pamuk şekerleri ile çok mutluydu.

            BALAYI KUMRULARIBALAYI
            Geçtiğimiz hafta dünya evine giren Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, balayı tatilinin tadını çıkartmaya devam ediyor. İlk rotası Meksika olan çift, önceki gün de Bora Bora Adası'ndan renkli paylaşımlar yaptı.

            EV SAHİBİYLE MAHKEMELİK
            Murat Dalkılıç'ın başı ev sahibiyle dertte. Pandemiyi fırsat bilerek 20 bin liralık kirayı 60 bin TL'ye çıkaran uyanık ev sahibi ile mahkemelik olan şarkıcı, avukat aracılığı ile zamma itiraz etti. Şarkıcı, konu ile ilgili şimdilik sessiz kalmayı tercih etti. Bu arada ünlü popçu 5 sene önce de Merve Boluğur ile evliyken Beykoz Acarkent'teki ev sahibiyle kriz yaşamıştı. Evden erken çıkan popçudan ev sahibi 4 aylık kira bedeli olan 20 bin doları istemişti.

            YILDIZ LUVIA'DA PARLADI
            Yıldız Tilbe, önceki akşam Luvia Yeşilköy'de sürprizlerle dolu muhteşem bir geceye imza attı. Şarkıcı, sahneye kırmızı taşlı bir tulumla çıktı. Tilbe, "Baştan aşağı kırmızı olmak istedim, çünkü kırmızı bana çok yakışıyor. Güzele ne yakışmaz" diyerek tebessüm ettirdi.

                DAVETSİZ MİSAFİR
                Güzel oyuncu Ceyda Ateş'e yılan şoku! Buğra Toplusoy'la evlendikten sonra Miami'de yaşamaya başlayan Ateş, önceki gün evinin bahçesinde bir yılan gördü. Kızı Talia ile ilgilenen oyuncu, mutfağa gittiği sırada camın önünde bir yılanla karşılaştı. O anları Instagram'da paylaşan Ateş, "Mutfak camına gelen misafir" notu düştü.

                RİCKY MARTİN'Lİ KUTLAMA
                Ricky Martin ve Enrique İglesias, önceki akşam Miami FTX Arena'da sahne aldı. Konserde iş insanı Ferruh Taşdemir ve eşi Eftelya Taşdemir de vardı. Evliliklerinin ikinci yılını kutlayan Ferruh Taşdemir, eşine sürpriz yaparak meşaleler yaktırdı. Eftelya Hanım, sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı.
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                Haberler Saklambaç Merve Özbey, önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı
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