Merve Özbey, önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı

EV SAHİBİYLE MAHKEMELİK

Murat Dalkılıç'ın başı ev sahibiyle dertte. Pandemiyi fırsat bilerek 20 bin liralık kirayı 60 bin TL'ye çıkaran uyanık ev sahibi ile mahkemelik olan şarkıcı, avukat aracılığı ile zamma itiraz etti. Şarkıcı, konu ile ilgili şimdilik sessiz kalmayı tercih etti. Bu arada ünlü popçu 5 sene önce de Merve Boluğur ile evliyken Beykoz Acarkent'teki ev sahibiyle kriz yaşamıştı. Evden erken çıkan popçudan ev sahibi 4 aylık kira bedeli olan 20 bin doları istemişti.