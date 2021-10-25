Merve Özbey, önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı. Hayranlarını bol sürprizli günlerin beklediğini söyleyen Özbey "İlk kez böyle iddialı bir açıklama yapacağım. Sevenlerim Merve Özbey'e boğulabilirler. 6 ay boyunca her ay yeni bir şarkı çıkartacağız" dedi.
CAHİDE'YE GÖRKEMLİ AÇILIŞ
Cahide Palazzo Harikalar Diyarı, önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453'te görkemli bir açılışla kapılarını açtı. Açılışta sahne alan Kenan Doğulu, şarkıları ve danslarıyla misafirlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. İzzet Çapa ve Şehmus Şerbetçi ortaklığındaki mekan, görkemli mimarisiyle ve ambiyansıyla beğeni topladı. Geceye Alize Dinçkök, Melis Çiftçi, Derya Ayaydın, Burcu Hattat, Öznur-Burak Yakın, Fatih Ürek, Demet Sağıroğlu ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlüler katıldı.
FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI
SONGÜL Karlı, kendisini yoğun bakıma soktu. 48 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Fransız askısı yaptırdı. Ünlülerin estetik cerrahı Kıvanç Emre Davun'a giden sanatçı, öncesi ve sonrasını Instagram'dan paylaştı. Davun'la video'sunu yayınlayan Karlı, takipçilerinden çok sayıda beğeni mesajı aldı. Sanatçı, yüzündeki değişimleri de takipçilerine anlattı.