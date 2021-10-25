Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kerem Bürsin, İspanyollar'ın gözdesi oldu! Gazeteciler Bürsin ile röportaj yapmak için sıraya girdi

    Kerem Bürsin, İspanyollar’ın gözdesi oldu. Davetli olarak Kanarya Adaları’na giden Bürsin, havaalanındaki izdihamdan sonra İspanyol basınının da radarına girdi. Yabancı televizyonlar oyuncuyla röportaj yapabilmek için yarıştı.

    İspanya’da Kerem rüzgarı

    Özel bir davet için İspanya'nın Kanarya Adaları'na giden Kerem Bürsin, hem hayranlarının hem de İspanyol medyasının büyük ilgisini çekti. Hande Erçel aşkıyla sık sık gündem olan oyuncu, sevgilisiyle planladığı ABD tatilini erteleyip sürpriz şekilde İspanya'nın yolunu tutmuştu.

    Gran Canaria Swimm Week by Mc'nin davetlisi olarak Kanarya Adaları'na giden Bürsin, İspanyol medyasının da gözdesi oldu. Gazeteciler Bürsin ile röportaj yapmak için sıraya girdi.

    Bürsin, sırayla Mediaset, Hola TV, Elle TV ile röportaj yaptı. Gördüğü ilgiye rağmen mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken Bürsin İspanyollar'ın gönlünü fethetti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Saklambaç Kerem Bürsin, İspanyollar'ın gözdesi oldu! Gazeteciler Bürsin ile röportaj yapmak için sıraya girdi
        SON DAKİKA