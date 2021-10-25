Kerem Bürsin, İspanyollar'ın gözdesi oldu! Gazeteciler Bürsin ile röportaj yapmak için sıraya girdi

Özel bir davet için İspanya'nın Kanarya Adaları'na giden Kerem Bürsin, hem hayranlarının hem de İspanyol medyasının büyük ilgisini çekti. Hande Erçel aşkıyla sık sık gündem olan oyuncu, sevgilisiyle planladığı ABD tatilini erteleyip sürpriz şekilde İspanya'nın yolunu tutmuştu.

Gran Canaria Swimm Week by Mc'nin davetlisi olarak Kanarya Adaları'na giden Bürsin, İspanyol medyasının da gözdesi oldu. Gazeteciler Bürsin ile röportaj yapmak için sıraya girdi.

Bürsin, sırayla Mediaset, Hola TV, Elle TV ile röportaj yaptı. Gördüğü ilgiye rağmen mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken Bürsin İspanyollar'ın gönlünü fethetti.