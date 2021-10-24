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    Didem Soydan ile Burak Deniz'in ayrılık nedeni belli oldu! Bakın ilişkiyi neden sonlandırmışlar...

    Yakışıklı oyuncu Burak Deniz, bir yıldır birlikte olduğu Didem Soydan’dan ayrıldı. Deniz’in sevgilisinin son dönemde verdiği cüretkar pozlardan çok rahatsız olduğu için aşkı bitirdiği öğrenildi.

    Foto finiş!

    Oyuncu Burak Deniz ve model Didem Soydan aşkı da hüsranla bitti. İlişkileriyle sık sık magazin gündemine gelen Deniz ve Soydan cephesinde önceki gün beklenmedik bir gelişme yaşandı.

    Birbirine olan aşklarıyla konuşulan ikilinin, son günlerde aralarında soğuk rüzgar estiği ortaya çıktı. Bu krizin sebebinin ise Didem Soydan'ın Instagram sayfasından paylaştığı üstsüz fotoğraflar olduğu öğrenildi.

    RESTİ ÇEKTİ AŞK BİTTİ
    İddiaya göre bu cesur pozlardan çok rahatsız olan Burak Deniz, sevgilisine "Mesleğine saygı duyuyorum ama lütfen çizgiyi aşma. Bu pozlar bize fazla gelir" diye tepki gösterdi.

        Soydan'ın da "Ben seninle birlikte olmadan önce de böyleydim" diye rest çektiği konuşulanlar arasında. Bu tartışmadan sonra ikili, önceki gün sosyal medyada birbirini takipten çıktı.

        Deniz ve Soydan'ın yaşadıkları tartışma sonrası ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

        37 yaşındaki Didem Soydan, geçtiğimiz aylarda yaptığı "Çok aşığım gözüm kimseyi görmüyor" sözleriyle gündem olmuştu.
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