Skandal iddia: Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı! Apar topar mekandan kovuldu

Bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken Dilan Çiçek Deniz'in adı skandala karıştı. İddiaya göre 26 yaşındaki güzel oyuncu, sevgilisi Thor Saevarsson'la Bebek'te bir mekana gitti. Burada eğlenen ikili, bir anda gözlerden kayboldu.