Dayak olayı kamerada! Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında kılıçlar çekildi!

İZLEYENLER ŞAŞTI KALDI

Deniz ise "Sonuç çıkmadı" diyerek bir açıklama yapmadı. Mahkeme saatinde ise şok görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde oğlunu görmek için eski eşinin evine giden şarkıcının şiddete maruz kaldığı iddia edilmişti. O olay anının görüntüleri ortaya çıktı.