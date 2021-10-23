Dayak olayı kamerada! Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında kılıçlar çekildi!

Yaklaşık 2 saat süren duruşma çıkışı, Feyza Aktan'ın avukatı, "14 Aralık'ta karar celsesi olacak. Tanıkların dinlenmesi bitti, inşallah o gün haklı ve doğru bir karar çıkacak" dedi.
İZLEYENLER ŞAŞTI KALDI
Deniz ise "Sonuç çıkmadı" diyerek bir açıklama yapmadı. Mahkeme saatinde ise şok görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde oğlunu görmek için eski eşinin evine giden şarkıcının şiddete maruz kaldığı iddia edilmişti. O olay anının görüntüleri ortaya çıktı.
Aktan'ın çocuğunun babasına tokat atıp tişörtünü parçalaması herkesi şaşırttı. Boşandıktan sonra dost kalamayan ikilinin bu görüntülerine "Çocuğunuz için birbirinize saygılı olun" tepkileri yağdı.