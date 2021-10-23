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    Dayak olayı kamerada! Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında kılıçlar çekildi!

    Şiddetli boşanma davasından sonra çocukları Kuzey için velayet davası açan Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında kılıçlar çekildi. Deniz'in 2019 yılında boşandığı Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının 4. duruşması dün görüldü.

    Dikkat çocuk var!

    Yaklaşık 2 saat süren duruşma çıkışı, Feyza Aktan'ın avukatı, "14 Aralık'ta karar celsesi olacak. Tanıkların dinlenmesi bitti, inşallah o gün haklı ve doğru bir karar çıkacak" dedi.

    İZLEYENLER ŞAŞTI KALDI
    Deniz ise "Sonuç çıkmadı" diyerek bir açıklama yapmadı. Mahkeme saatinde ise şok görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde oğlunu görmek için eski eşinin evine giden şarkıcının şiddete maruz kaldığı iddia edilmişti. O olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

    Aktan'ın çocuğunun babasına tokat atıp tişörtünü parçalaması herkesi şaşırttı. Boşandıktan sonra dost kalamayan ikilinin bu görüntülerine "Çocuğunuz için birbirinize saygılı olun" tepkileri yağdı.

        Görüntülerde Özcan Deniz "Oğlumun kıyafetini giydir, elimi cimcikleme" diye bağırıyor. Aktan ise tokat attığı Özcan Deniz'in üzerindeki tişörtü parçalıyor. İkili bu olay sonrasında karakolluk olmuştu.

        Feyza Aktan görüntüler sonrasında Özcan Deniz'i kameralar önünde şov yapmakla suçladı.

        Özcan Deniz, "Sen evlatsın. Kimsenin şöhret basamağı, deney tahtası, kredi kartı değilsin" paylaşımıyla Aktan'a gönderme yaptı.
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        Haberler Saklambaç Dayak olayı kamerada! Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında kılıçlar çekildi!
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