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    Esra Eron ile Efe Gürsoy ilişkilerini sonlandırınca dedikodu kazanı kaynamaya başladı! Bakın neden ayrılmışlar

    Güzel sunucu Esra Eron 6 yıllık aşkı işletmeci Efe Gürsoy’dan ayrıldı. Dedikodu kazanı kaynamaya başladı. İddiaya göre Eron sevgilisinin evliliğe yanaşmamasına dayanamadı! İlişkisini hemen noktaladı!

    Esrarengiz ayrılık!

    Ünlü sunucu Esra Eron, 2002'de Miss Turkey yarışmasına katıldı. 3'üncülük tacı onu magazin dünyasına taşıdı.

    2008 yılında ünlü işadamı Murat Aşık ile evlenip kızı Alya'yı kucakladı. Ancak 2013'te eşinden boşandı. Bir süre sonra İzmirli ünlü işletmeci Efe Gürsoy ile yeni bir aşka yelken açtı. 6 yıldır Gürsoy ile birlikte olan Eron'un evlilik hayalleri yıkıldı. Bunun üzerine güzel sunucu, ilişkisini sonlandırdı.

    Güzel sunucu ayrılık haberini Instagram hesabından yaptığı "İlişkimizi karşılıklı konuşarak ve anlaşarak bitirmiş bulunmaktayız" sözleriyle açıkladı. İkilinin ani ayrılığı dedikodu kazanını da kaynattı.

        İddiaya göre Eron, evlilik planları yaptı. Bunun için çaba sarfetmeyen Gürsoy'la gelecek göremeyince aşkı bitirme kararı aldı.

        Gürsoy'la geçtiğimiz yıl kısa süreli ayrılık yaşayan Eron, evlilik teklifi alınca yelkenleri suya indirmişti. Ancak 1 yılda evliliğin hiç konuşulmaması Esra'nın sabrını taşırdı.

        6 YILLIK İLİŞKİ BİTTİ
        Esra ile Efe'nin üniversiteden beri tanıştıkları belirtildi. Bu arada ikili daha önce 3 kez ayrılık kararı almış ama ilişkilerine devam etmişti.
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