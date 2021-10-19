Esra Eron ile Efe Gürsoy ilişkilerini sonlandırınca dedikodu kazanı kaynamaya başladı! Bakın neden ayrılmışlar

Ünlü sunucu Esra Eron, 2002'de Miss Turkey yarışmasına katıldı. 3'üncülük tacı onu magazin dünyasına taşıdı.
2008 yılında ünlü işadamı Murat Aşık ile evlenip kızı Alya'yı kucakladı. Ancak 2013'te eşinden boşandı. Bir süre sonra İzmirli ünlü işletmeci Efe Gürsoy ile yeni bir aşka yelken açtı. 6 yıldır Gürsoy ile birlikte olan Eron'un evlilik hayalleri yıkıldı. Bunun üzerine güzel sunucu, ilişkisini sonlandırdı.
Güzel sunucu ayrılık haberini Instagram hesabından yaptığı "İlişkimizi karşılıklı konuşarak ve anlaşarak bitirmiş bulunmaktayız" sözleriyle açıkladı. İkilinin ani ayrılığı dedikodu kazanını da kaynattı.