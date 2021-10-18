Kuruluş Osman, yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 3. sezona da bomba gibi bir giriş yaptı. Sezon öncesi ise farklı organizasyonlardan toplam 10 ödül kazandı. 13 Ekim Çarşamba günü düzenlenen Kristal Elmas Ödülleri'nde de 'en'leri topladı.
Kuruluş Osman 'Yılın Dizisi' seçilirken, dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ da 'Yılın Yapımcısı' ödülünü aldı. 'Kuruluş Osman'ın ödüllerini geceye katılan dizinin oyuncuları Emel Dede, Fatih Ayhan ve Melis Gürhan teslim aldı.
atv ekranındaki üçüncü sezonuna zirvede başlayan ve reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, geçtiğimiz günlerde Altın 61 Ödülleri'nde üç ödül, Avrupa Ödülleri'nde üç ödül ve Golden Palm Ödülleri'nde ise dört ödül birden kazanmıştı.
- Saklambaç
- 18.10.2021 Gazete
Kuruluş Osman ödülleri topladı!
ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 13 Ekim Çarşamba günü düzenlenen Kristal Elmas Ödülleri'nde de 'en'leri topladı. İşte tüm detaylar...
Kuruluş Osman, yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 3. sezona da bomba gibi bir giriş yaptı. Sezon öncesi ise farklı organizasyonlardan toplam 10 ödül kazandı. 13 Ekim Çarşamba günü düzenlenen Kristal Elmas Ödülleri'nde de 'en'leri topladı.