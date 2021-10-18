Berrak Tüzünataç, Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açtı

Oyuncu Berrak Tüzünataç, projelerle değil özel hayatıyla izlenme rekorları kırdı! Geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşı Dolunay Soysert'in eski sevgilisi Ali Yörenç'le aşk yaşadı. Daha sonra ise Yörenç'ten ayrılıp onun yakın arkadaşı olan Uraz Kaygılaroğlu'nun kalbini çaldı! Ancak Kaygılaroğlu'ndan da ayrıldı.



Uzun süredir kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu, şimdi de yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açtı.