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    Ayrılsak da beraberiz! Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen ayrılamıyor...

    Aşklarını bitiren güzel oyuncu Melisa Şenolsun ve işletmeci Umut Evirgen ayrılamıyor. İkili, önceki gün Varşova Film Festivali’nde birlikte boy gösterdi.

    Ayrılsak da beraberiz

    Güzel oyuncu Melisa Şenolsun ve işletmeci Umut Evirgen, dostluklarıya "İşte medeniyet" dedirtiyor.

    Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktalayıp birbirini sosyal medyadan takibi bırakan ikili, sanat aşkı için bir araya gelmeye devam ediyor. Evirgen'in yönetmenliğini üstlendiği filmi 'Kimya' 37. Varşova Film Festivali'nde dünya prömiyerini önceki gece gerçekleştirdi.

    GURUR DUYDU
    Filmin galasına Evirgen ile birlikte başrol oyuncusu Melisa Şenolsun katıldı. Güzel oyuncu, "Varşova Film Festivali birçok ülkeden çok değerli yönetmenlerin, yapımcıların, filmlerinin gösterildiği önemli bir festival. Burada olmak gurur verici" dedi.

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    Haberler Saklambaç Ayrılsak da beraberiz! Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen ayrılamıyor...
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