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    Yıldız Tilbe maskesiz dolaştı! Kimseyi umursamadı rahat tavırları “Bu kadar olmaz” dedirtti

    Yıldız Tilbe, şaşırttı. Aşı karşıtı olan sanatçı, önceki gün gittiği AVM’de maskesiz dolaştı. Kimseyi umursamayan Yıldız Tilbe, rahat tavırlarıyla “Bu kadar olmaz” dedirtti.

    Doğan Savaş
    Yıldızlar da kayar!

    Sahnelerin aykırı ismi Yıldız Tilbe, önceki akşam Akmerkez'de alışveriş yaparken görüntülendi. Konseri için kıyafet baktığını söyleyen Tilbe, "Ne bulursam kombin yapmaya çalışıyorum. Hepsini birbirine denk getiriyorum'' dedi.

    HİÇ YAKIŞMADI
    Aşı olmadığı için yurt dışı konserleri iptal olan Tilbe'nin kapalı alanda maskesiz gezmesi görenleri şaşkına çevirdi. Kimseyi umursamayan şarkıcı, "AVM'de dolaşırken neden maske takmıyorsunuz?" sorusuna "Türkçe konuşuyorum başka sorunuz var mı?" cevabı vererek sorumsuzlukta zirveye çıktı!

    MESAFE DE TANIMADI
    Maske kuralına uymayan Yıldız Tilbe, hayranlarıyla bu şekilde selfie yaparak mesafe kuralını da es geçti.

    Kameralar önünde maskesiz şov yapan Yıldız Tilbe'yi gören vatandaşlar tepki göstedi.

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    Haberler Saklambaç Yıldız Tilbe maskesiz dolaştı! Kimseyi umursamadı rahat tavırları “Bu kadar olmaz” dedirtti
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