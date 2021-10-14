Yıldız Tilbe maskesiz dolaştı! Kimseyi umursamadı rahat tavırları “Bu kadar olmaz” dedirtti

Sahnelerin aykırı ismi Yıldız Tilbe, önceki akşam Akmerkez'de alışveriş yaparken görüntülendi. Konseri için kıyafet baktığını söyleyen Tilbe, "Ne bulursam kombin yapmaya çalışıyorum. Hepsini birbirine denk getiriyorum'' dedi.

HİÇ YAKIŞMADI

Aşı olmadığı için yurt dışı konserleri iptal olan Tilbe'nin kapalı alanda maskesiz gezmesi görenleri şaşkına çevirdi. Kimseyi umursamayan şarkıcı, "AVM'de dolaşırken neden maske takmıyorsunuz?" sorusuna "Türkçe konuşuyorum başka sorunuz var mı?" cevabı vererek sorumsuzlukta zirveye çıktı!

MESAFE DE TANIMADI

Maske kuralına uymayan Yıldız Tilbe, hayranlarıyla bu şekilde selfie yaparak mesafe kuralını da es geçti.

Kameralar önünde maskesiz şov yapan Yıldız Tilbe'yi gören vatandaşlar tepki göstedi.