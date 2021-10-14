Burak Sergen ihaneti affetmedi! Nihan Ünsal’a boşanma davası açtı

Haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisi Nihan Ünsal ile nikah masasına oturan Burak Sergen, ihanet şokuyla sarsılmıştı. Usta oyuncu, önceki gün yaşadığı şoku atlatıp karşı atağa geçti.

Henüz 4 aylık evliyken Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünsal'ın skandal görüntüleri basına yansımıştı. Bu haberleri ve görüntüleri mahkemeye delil olarak sunan usta oyuncu, zina nedeniyle boşanma davası açtı. Ünsal için "Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum" diyen Burak Sergen'in yaşadıkları film senaryolarını aratmadı.

60 yaşındaki Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal'la boşanıyor.

Nihan Ünsal'ın basına yansıyan pozları mahkemeye sunuldu.