Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Burak Sergen ihaneti affetmedi! Nihan Ünsal’a boşanma davası açtı

    Oyuncu Burak Sergen, hazirana yında nikah masasına oturduğu eşi Nihan Ünsal’ın ihanet fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sunarak boşanma davası açtı.

    Peşini bırakmıyor!

    Haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisi Nihan Ünsal ile nikah masasına oturan Burak Sergen, ihanet şokuyla sarsılmıştı. Usta oyuncu, önceki gün yaşadığı şoku atlatıp karşı atağa geçti.

    Henüz 4 aylık evliyken Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünsal'ın skandal görüntüleri basına yansımıştı. Bu haberleri ve görüntüleri mahkemeye delil olarak sunan usta oyuncu, zina nedeniyle boşanma davası açtı. Ünsal için "Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum" diyen Burak Sergen'in yaşadıkları film senaryolarını aratmadı.

    60 yaşındaki Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal'la boşanıyor.

    Nihan Ünsal'ın basına yansıyan pozları mahkemeye sunuldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İhracata garanti fonu geliyor
    Haberler Saklambaç Burak Sergen ihaneti affetmedi! Nihan Ünsal’a boşanma davası açtı
        SON DAKİKA