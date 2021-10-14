Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’dan özel açıklamalar!

atv ekranındaki üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile fırtına gibi giren ve reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman', kadrosuna dahil ettiği oyuncular ve yeni karakterleri ile de çok konuşuldu. Harmankaya Tekfuru Mihail Kosses'in kardeşi Mari Kosses karakterini canlandıran dizinin yeni oyuncularından Şeyma Korkmaz, çok büyük bir aşkla tüm hayatı değişen, sürprizlerle dolu bir karaktere hayat vereceğini söyledi. İşte Şeyma Korkmaz'ın açıklamaları:
Bir kere dönem işinde yer almak çok heyecan verici. Böyle büyük bir prodüksiyonda yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Başlarda çok heyecanlıydım ve hala o heyecanım sürüyor aslında. İnşallah karakterimin bu yolculuğunu seyirci keyifle ve severek izler.
Kuruluş Osman'ın çekimlerini yapıldığı Bozdağ Film Platosu'na ilk kez geldiğimde çok heyecanlandım. Çünkü İstanbul'un keşmekeşinden, trafiğinden kopup platoya giriş yaptığınız anda ormanda kocaman bir şehir ve bambaşka bir dünya görüyorsunuz.