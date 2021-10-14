Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’dan özel açıklamalar!

Karakterimin tarihte de karşılığı var. Onları okuyarak, biraz hayal ederek, kurarak 'Karakterim burada ne yapar, bununla nasıl konuşur' diye düşünerek yola çıkmayı tercih ettim. Bana güvendiler ve beni bu karaktere uygun gördükleri için de çok teşekkür ediyorum.