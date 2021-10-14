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    Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’dan özel açıklamalar!

    atv’nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman’a katılan Şeyma Korkmaz, önemli açıklamalar yaptı: Mari Kosses karakterine hayat vereceğim. Prenses gibi yetiştirilmiş bir kadın. İyi ve kötü yanları var. Bir kırılma noktası olacak. Bu kırılma çok büyük bir aşk getirecek. Yani sürprizlerle dolu bir güzel…

    Sürprizlerle dolu

    atv ekranındaki üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile fırtına gibi giren ve reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman', kadrosuna dahil ettiği oyuncular ve yeni karakterleri ile de çok konuşuldu. Harmankaya Tekfuru Mihail Kosses'in kardeşi Mari Kosses karakterini canlandıran dizinin yeni oyuncularından Şeyma Korkmaz, çok büyük bir aşkla tüm hayatı değişen, sürprizlerle dolu bir karaktere hayat vereceğini söyledi. İşte Şeyma Korkmaz'ın açıklamaları:

    Bir kere dönem işinde yer almak çok heyecan verici. Böyle büyük bir prodüksiyonda yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Başlarda çok heyecanlıydım ve hala o heyecanım sürüyor aslında. İnşallah karakterimin bu yolculuğunu seyirci keyifle ve severek izler.

    Kuruluş Osman'ın çekimlerini yapıldığı Bozdağ Film Platosu'na ilk kez geldiğimde çok heyecanlandım. Çünkü İstanbul'un keşmekeşinden, trafiğinden kopup platoya giriş yaptığınız anda ormanda kocaman bir şehir ve bambaşka bir dünya görüyorsunuz.

        Tabii biraz da korkuttu. Ancak bu korku, bu heyecan çok güzel bir şey. Korkumu bastıran şeylerden bir tanesi de beni karşılayan herkes çok yapıcıydı, çok misafirperverdi.

        Mari karakteri çok özel. Yapımcımız Mehmet Bozdağ Bey ve danışmanlarımızın önerdiği kitaplar oldu. Onları okudum, araştırmalar yaptım.

        Prenses gibi yetiştirilmiş bir kadın. Her insanın içinde olan iyi ve kötü bu karakterde de var. Bir kırılma noktası olacak. Bu kırılma noktasında çok büyük bir aşk olacak. Yani sürprizlerle dolu.

            Karakterimin tarihte de karşılığı var. Onları okuyarak, biraz hayal ederek, kurarak 'Karakterim burada ne yapar, bununla nasıl konuşur' diye düşünerek yola çıkmayı tercih ettim. Bana güvendiler ve beni bu karaktere uygun gördükleri için de çok teşekkür ediyorum.

            Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit'e büyük övgü var.
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            Haberler Saklambaç Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’dan özel açıklamalar!
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