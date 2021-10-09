Soğuk ona vız geldi! Gülşen derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle dikkat çekti

Soğuk havaya aldırış etmeyen Gülşen, sahnede giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle dikkat çekti.
GÜNEŞİ GÖRDÜ
İstanbul'un yağmurlu havasından kaçan Defne Samyeli, soluğu Antalya'da aldı. Kendisini sahillere atan Samyeli, bikinisini giyip güneşli son günlerin tadını doyasıya çıkardı.
BOL YILDIZLI GECE
Bu yıl Türkiye'de ilki gerçekleştirilen "Legend Awards Of The Year" Yılın En Efsaneleri Ödül Töreni'nde yıldızlar bir araya geldi. Törenin sunuculuğunu Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu gerçekleştirdi. Törene Halil Sezai, Ferman Toprak, Sinan Güleryüz gibi ünlü isimler katıldı.