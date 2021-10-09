Soğuk ona vız geldi! Gülşen derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle dikkat çekti

BOL YILDIZLI GECE

Bu yıl Türkiye'de ilki gerçekleştirilen "Legend Awards Of The Year" Yılın En Efsaneleri Ödül Töreni'nde yıldızlar bir araya geldi. Törenin sunuculuğunu Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu gerçekleştirdi. Törene Halil Sezai, Ferman Toprak, Sinan Güleryüz gibi ünlü isimler katıldı.