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    Soğuk ona vız geldi! Gülşen derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle dikkat çekti

    Şarkıcı Gülşen, önceki gün Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde sahne aldı. İşte haberin detayları ve 9 Ekim tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Soğuk ona vız geldi!

    Soğuk havaya aldırış etmeyen Gülşen, sahnede giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle dikkat çekti.

    GÜNEŞİ GÖRDÜ
    İstanbul'un yağmurlu havasından kaçan Defne Samyeli, soluğu Antalya'da aldı. Kendisini sahillere atan Samyeli, bikinisini giyip güneşli son günlerin tadını doyasıya çıkardı.

    BOL YILDIZLI GECE
    Bu yıl Türkiye'de ilki gerçekleştirilen "Legend Awards Of The Year" Yılın En Efsaneleri Ödül Töreni'nde yıldızlar bir araya geldi. Törenin sunuculuğunu Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu gerçekleştirdi. Törene Halil Sezai, Ferman Toprak, Sinan Güleryüz gibi ünlü isimler katıldı.

        322 METREDE DEFİLE
        İstanbul Moda Haftası kapsamında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde çekim yapıldı. Y Plus By Yakup Biçer SS22 "Kod" adlı koleksiyonun çekimlerinde oyuncu Ekin Mert Daymaz da görev aldı.

        KARALAR BAĞLADI!
        Naz         Elmas, Zorlu AVM'de alışveriş turundaydı. Güzel oyuncu, tepeden tırnağa siyah kıyafetlere bürünmüştü.

        CASABLANCA MOLASI
        Yoğun konser programına kısa bir ara veren Buray, soluğu Casablanca'da aldı. Fas'ın dünyaca ünlü liman kenti Casablanca'da tatil yapan popçu, paylaştığı fotoğraflarıyla sosyal medyayı renklendirdi.

            EV ALIŞVERİŞİ
            Oyuncu Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün İstinyePark'ta gezintideydi. Ünlü çift, kış sezonu için evlerine elektrikli ısıtıcı aldıklarını söyledi.

            TOPUK JESTİ
            Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün bir davetteydi. Özlem Hanım'ın eşiyle boy farkı açılmasın diye topuksuz ayakkabı giydiği görüldü.

            BİR GARİP SEVGİLİ
            Oyuncu Bülent Seyran, sevgilisi İpek Banu ile önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. İlk kez objektiflere takılan ikili arasında ilginç anlar yaşandı.

                Banu, Seyran'ın elini tutmak istedi ancak oyuncu, "Tutma aşkım" diyerek geri çevirdi. Doğan SAVAŞ

                ÇALINAN ŞARKI PİYASADA
                Genç şarkıcı Yasir Miy yeni şarkısı "Buz"u müzikseverlerle buluşturdu... Miy, "Bir hayli badire atlattık bu şarkıyı çıkarana kadar. Şarkının kayıtları hırsızlar tarafından çalındı. Yeniden yaptık şarkımızı" dedi.

                2 SENE SONRA İLK
                Müzisyen çift Fettah Can ve Cansu Kurtçu, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcılar, 2 sene sonra ilk defa bir alışveriş merkezine geldiklerini söylediler.

                    450 BİN KAÇIŞI!
                    Halit Ergenç ve Çağatay Ulusoy, önceki gün İstinye'de bir restoran çıkışı görüntülendi. İkili, "Yemek yerken tesadüf denk geldik" dedi. Yeni projesi için 450 bin lira aldığı konuşulan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, soruları cevaplamadan kaçarcasına aracına bindi. Doğan SAVAŞ

                    SANATSAL ZİYARET
                    The Artisan İstanbul Hotel; sanat dünyasıyla fark yaratıyor. Oteldeki "Müdahale / Intervention" adlı sergi büyük ilgi gördü.

                    İnci Aksoy ve Nazlı Çelik gibi ünlüler, önceki gün sergiyi ziyaret etti.
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                    Haberler Saklambaç Soğuk ona vız geldi! Gülşen derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle dikkat çekti
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