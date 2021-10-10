Zeynep Mayruk ile Tolga Sarıtaş evlilik kararı aldı!

Yaklaşık 3 yıldır aşklarını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'u şu sıralar tatlı bir telaş sardı. İlişkilerini evlilikle taçlandırmak isteyen ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ailelerini bir araya getirdi.