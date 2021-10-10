Zeynep Mayruk ile Tolga Sarıtaş evlilik kararı aldı!

Yaklaşık 3 yıldır aşklarını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'u şu sıralar tatlı bir telaş sardı. İlişkilerini evlilikle taçlandırmak isteyen ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ailelerini bir araya getirdi.
YÜZÜK BAKIYORLAR
Oldukça keyifli geçen tanışma yemeğinde aileler kaynaştı ve çocuklarına "Evlilik için hazırız" mesajı verdi. 30 yaşındaki Tolga Sarıtaş ve 32 yaşındaki Zeynep Mayruk şimdilerde nişan yüzüğü bakmaya başladı.
Yakın zamanda Arnavutköy'de bir giyim mağazası açmaya hazırlanan Zeynep Mayruk'un, bu girişiminden sonra nişan istediği öğrenildi. Güzel modacı, mağazasının açılışından sonra aile arasında düzenlenecek bir törenle Tolga Sarıtaş'la evliliğe ilk adımını atacak. Ünlü çift, yaz aylarında da nikah masasına oturmayı planlıyor.