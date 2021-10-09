Beşiktaş’ın eski kalecisi Loris Karius’a aşk golü! Sophia Thomalla intikamını aldı

ÖZÜR DİLEDİ AMA...

Yunanistan'a bağlı Mykonos'ta esmer bir güzelle görüntülenen Alman kalecinin sevgilisi Sophia Thomalla'ya ihanet ettiği ortaya çıkmıştı. Ünlü kaleci, "Tatilimde başka bir kadınla olduğum fotoğraflar basına sızdı. Bunun için özür dilerim" demişti. Ünlü kaleci Türkiye'deyken hayatımıza giren Alman oyuncu Sophia Thomalla da yeni bir aşka yelken açtı. Futboldan soğuyan Thomalla, şimdi de tenise merak sardı.