Beşiktaş’ın eski kalecisi Loris Karius’a aşk golü! Sophia Thomalla intikamını aldı

Bir dönem geldiği Türkiye'de sportif kariyerinden çok yakışıklılığıyla konuşulan Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, gözden düştü. İstanbul'da Alman sevgilisi Sophia Thomalla'ya sık sık haber olan Karius, yaz aylarında ihanet skandalıyla gündeme gelmişti.
ÖZÜR DİLEDİ AMA...
Yunanistan'a bağlı Mykonos'ta esmer bir güzelle görüntülenen Alman kalecinin sevgilisi Sophia Thomalla'ya ihanet ettiği ortaya çıkmıştı. Ünlü kaleci, "Tatilimde başka bir kadınla olduğum fotoğraflar basına sızdı. Bunun için özür dilerim" demişti. Ünlü kaleci Türkiye'deyken hayatımıza giren Alman oyuncu Sophia Thomalla da yeni bir aşka yelken açtı. Futboldan soğuyan Thomalla, şimdi de tenise merak sardı.
TESELLİYİ BULDU
Loris Karius'u çabuk unutan Thomalla, kalbini ünlü tenisçi Alexander Zverev'e kaptırdı. İkili, önceki gün aşk dolu tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Vakit kaybetmeden kendisine yeni bir sportif sevgili bulan Sophia Thomalla'nın bu hamlesi "Karius'a aşk golü attı" dedirtti.