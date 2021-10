EMRE AYDIN'DAN 'HIRKA'

Aramızdan ayrılan yorumcu ve besteci Onur Can Özcan'ın anısına hazırlanan tribute albümün ilk şarkısı müzikseverlerle buluştu. Emre Aydın, Onur Can Özcan'ın sevilen şarkısı 'Hırka'yı kendine has yorumuyla bu albüm için seslendirdi. Şarkı Wovie etiketiyle dijital platformlarda.