Gül Gölge’nin mucizesi kötü bitti! Sevimli dostuna bakın nasıl veda etti

Bodrum'dan İstanbul'a getirdiği köpeğini ameliyat ettiren sosyetik güzel, yürümeye başlayan köpeği için "Resmen mucize" diyerek mutluluğunu paylaşmıştı.

"YA UFAK ÇOCUĞA SALDIRSAYDI"

Ancak önceki gün üzücü bir olay yaşandı. Sevimli köpek hayatını kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan Gül Gölge, "Küçücük bedeninle, kocaman kalbinle bize yaşattığın her an için teşekkürler" diyerek acısını paylaştı. Saldıran diğer köpeğin sahipli olduğunu öğrenen Gül Gölge, "Ya ufak bir çocuğa saldırsaydı. Bunun şakası yok" diyerek tepki gösterdi.