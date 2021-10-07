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    Gül Gölge’nin mucizesi kötü bitti! Sevimli dostuna bakın nasıl veda etti

    Sosyetik Gül Gölge, önceki gün köpeği Waffle'ın acısıyla sarsıldı. 15 gün önce Bodrum'da başka bir köpeğin saldırısına uğrayan Waffle'ın vücudunda 4 delik oluşmuş ve boynu kırılmıştı.

    Waffle acısı

    Bodrum'dan İstanbul'a getirdiği köpeğini ameliyat ettiren sosyetik güzel, yürümeye başlayan köpeği için "Resmen mucize" diyerek mutluluğunu paylaşmıştı.

    "YA UFAK ÇOCUĞA SALDIRSAYDI"
    Ancak önceki gün üzücü bir olay yaşandı. Sevimli köpek hayatını kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan Gül Gölge, "Küçücük bedeninle, kocaman kalbinle bize yaşattığın her an için teşekkürler" diyerek acısını paylaştı. Saldıran diğer köpeğin sahipli olduğunu öğrenen Gül Gölge, "Ya ufak bir çocuğa saldırsaydı. Bunun şakası yok" diyerek tepki gösterdi.

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    Haberler Saklambaç Gül Gölge’nin mucizesi kötü bitti! Sevimli dostuna bakın nasıl veda etti
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