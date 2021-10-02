Popçu Edis'in, uzun metrajlı belgeseli 'Starlight' yayına girdi. Belgesel, Edis'in yaşamından bir hikayeyi tüm tanıklarıyla birlikte ekrana getiriyor. Edis "Belgeselden sonra İngilizce bir şarkı yapacağım o geliyor" dedi. Doğan SAVAŞ.
ELBİSESİNİ PERDE YAPTI
Reyhan Karaca, geçtiğimiz günlerde çıkardığı yeni teklisi "Tam 12'den" şarkısına klip çekti. Ünlü tasarımcı Murat Aytulum tarafından hiç dikiş kullanılmadan hazırlanan elbise klipte Karaca'nın üzerine iğnelerle sabitlendi. Kıyafete perde ruleti taktıran sanatçı, elbiseyi evinde perde olarak kullanıyor.
'AİLEMİ ÜZDÜĞÜM İÇİN PİŞMANIM'
Halil Sezai, 67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde yatmıştı. Olay sonrası ilk kez konuşan Sezai, şunları söyledi: "En çok beni saygılı yetiştiren aileme mahçup olduğum, onları üzdüğüm için pişmanım." Doğan SAVAŞ.