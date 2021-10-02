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    Edis'in, uzun metrajlı belgeseli 'Starlight' yayına girdi

    Popçu Edis'in, uzun metrajlı belgeseli 'Starlight' yayına girdi. Belgesel, Edis'in yaşamından bir hikayeyi tüm tanıklarıyla birlikte ekrana getiriyor. Edis "Belgeselden sonra İngilizce bir şarkı yapacağım o geliyor" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 2 Ekim tarihli Saklambaç haberleri.

    İngilizce şarkı yolda

    Popçu Edis'in, uzun metrajlı belgeseli 'Starlight' yayına girdi. Belgesel, Edis'in yaşamından bir hikayeyi tüm tanıklarıyla birlikte ekrana getiriyor. Edis "Belgeselden sonra İngilizce bir şarkı yapacağım o geliyor" dedi. Doğan SAVAŞ.

    ELBİSESİNİ PERDE YAPTI
    Reyhan Karaca    , geçtiğimiz günlerde çıkardığı yeni teklisi "Tam 12'den" şarkısına klip çekti. Ünlü tasarımcı Murat Aytulum tarafından hiç dikiş kullanılmadan hazırlanan elbise klipte Karaca'nın üzerine iğnelerle sabitlendi. Kıyafete perde ruleti taktıran sanatçı, elbiseyi evinde perde olarak kullanıyor.

    'AİLEMİ ÜZDÜĞÜM İÇİN PİŞMANIM'
    Halil Sezai, 67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde yatmıştı. Olay sonrası ilk kez konuşan Sezai, şunları söyledi: "En çok beni saygılı yetiştiren aileme mahçup olduğum, onları üzdüğüm için pişmanım." Doğan SAVAŞ.

        SEVİMLİ DOSTLAR DÜĞME VE ÇİTÇİT
        Güzel oyuncu Sinem Kobal, soğumaya başlayan havalarda herkesin içini ısıttı. Güzel oyuncu, önceki gün Instagram paylaşımıyla yüzleri gülümsetti. Sevimli köpekleriyle pozuna "Girls... Düğme&Çitçit" notunu düşen Sinem Kobal, fit haliyle de dikkat çekti. Oyuncunun, bu renkli pozu sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

        ROMANTİK MURAT
        Popçu Murat Dalkılıç, oyuncu Sitare Akbaş'la aşkını artık gözler önüne sermekten çekinmiyor. Geçtiğimiz günlerde lunaparkta eğlenen Dalkılıç ve Akbaş, önceki gün de bağ bozumu pozları ile dikkat çekti.

        KOZANOĞLU EVLENDİ
        Milli         sörfçü Bora Kozanoğlu, kendisi gibi sporcu olan Simay Arpacı ile Hawaii'de dünyaevine girdi. Kozanoğlu ile Arpacı, birbirlerine "Evet!" dedikleri o anların videosunu takipçileriyle paylaştı.

            ACELESİ VAR
            Güzel oyuncu Amine Gülşe, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine giden Gülşe, hızlı bir şekilde eksiklerini tamamlayıp evine döndü.

            'EKRANDA OLMAK İSTİYORUM'
            Güzel oyuncu Naz Elmas, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Elmas, "Bugün bir kaç toplantım var. Onlar için geldim. Yeni sezonda ben de ekranlarda olmak istiyorum. Güzel bir proje olursa, umarım en kısa zamanda tekrar ekranlara döneceğim" dedi.

            YOĞUN TEMPO
            Şarkıcı Irmak Arıcı, önceki gün Nişantaşı The Hause Cafe'den çıkarken görüntülendi. Arıcı, "Şu aralar konserlerimize devam ediyoruz. Aynı zamanda yeni şarkılarımız yolda. Herkes yeni şarkılarımı söyleyecek" diyerek iddialı konuştu.

                UMUTLARI BOŞA ÇIKTI
                Perşembe akşamlarının sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' 106'ncı bölümüyle ekrana geldi. Hakan Gümüşoğlu'nun kimliği açığa çıkarken, Demir'e ait olduğu sanılan mektubun bir tuzak olduğunu öğrenen Fikret, hayal kırıklığı yaşadı. Dizi, sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer aldı. 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 106'ncı bölümü #AdaletVeMerhamet etiketiyle gündem oldu.

                SABAH İSYANI!
                Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, telif konusunda sanatçıların çok büyük kaybının olduğunu söyledi. ABD'de lüks içinde yaşayan starların bu servetlerini teliflerden elde ettiğini belirten Sabah; "Telif konusunda kaçağımız çok var. Yurtdışında servetlerine şahit olduğumuz starların, kazançlarının yüzde sekseni teliften gelir. Türkiye'de ise yüzde 99.9 performans, yüzde 1'i teliftir. Bu maalesef acı gerçek" dedi.

                VAKKORAMA'DAN ŞEHRE DÖNÜŞ
                Vakkorama şehre dönüşü özel bir Happy Hour ile ORGANICS by Red Bull lezzetleri eşliğinde kutladı. Vakkorama Cafe Zorlu Center'da düzenlenen buluşmada şehirde yeniden bir araya gelmenin coşkusu yaşandı. Vakkorama Cafe'nin lezzetleri ve DJ Gökhan Belen'in canlı performansı davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Partiye Emre Karayel ve eşi Gizem Demir, Melodi Elbirliler ve Tuğçe Altuğ gibi birçok ünlü isim katıldı.
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                Haberler Saklambaç Edis'in, uzun metrajlı belgeseli 'Starlight' yayına girdi
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