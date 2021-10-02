Edis'in, uzun metrajlı belgeseli 'Starlight' yayına girdi

'EKRANDA OLMAK İSTİYORUM'

Güzel oyuncu Naz Elmas, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Elmas, "Bugün bir kaç toplantım var. Onlar için geldim. Yeni sezonda ben de ekranlarda olmak istiyorum. Güzel bir proje olursa, umarım en kısa zamanda tekrar ekranlara döneceğim" dedi.