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    Gönül Yazar, evlilikleriyle ilgili merak edilenleri yanıtladı

    Gönül Yazar, evlilikleriyle ilgili yanlış bilinenleri ilk kez anlattı. Her yerde 7 kez evlendiği yazılan Yazar, aslında 6 kez nikâh masasına oturduğunu açıkladı. Ses sanatçısı Onur Akay'a konuşan Yazar, merak edilenleri yanıtladı.

    Yaralı Gönül

    Gönül Yazar, evlilikleriyle ilgili yanlış bilinenleri ilk kez anlattı. Her yerde 7 kez evlendiği yazılan Yazar, aslında 6 kez nikâh masasına oturduğunu açıkladı. Ses sanatçısı Onur Akay'a konuşan Yazar, şunları söyledi:

    "Metin Oktay'la evlendiğim doğru değil. Altı kere evlendim, hiç biriyle bir seneyi çıkaramadım. Bir tanesi ile evlilik yıldönümü kutlamak nasip olmadı. En uzunu Özden Çelik'le 11 ay sürdü."

    METİN OKTAY'LA EVLENSEM YAYARDIM
    Futbolcu Metin Oktay'la hiç evlenmediğini ifade eden Yazar, "Ben Metin Oktay'la sadece bir filmde rol aldım. Eğer evlenmiş olsaydım bunu gururla söylerdim. Ben Metin Oktay'la evlenseydim bütün Türkiye'ye yayardım" dedi.

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    Haberler Saklambaç Gönül Yazar, evlilikleriyle ilgili merak edilenleri yanıtladı
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