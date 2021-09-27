Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım yayınlandı

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, ilk tanıtımı ile yeni sezonda ekranda çok farklı bir 'Kuruluş Osman' olacağının mesajını verdi.

Tanıtımda İnegöl Tekfuru Nikola'nın Osman Bey'e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi. Tanıtımın en çok konuşulan sahnelerinden biri ise su altında çekilen nefes kesen aksiyon sahnesi oldu. Fragmanın milyonlarca kez izlenmesi de dizinin yeni sezona damga vuracağının göstergesi.