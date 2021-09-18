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    Hande Erçel güzelliğiyle İngilizlerin dikkatini çekti ortalık karıştı! Estetiksiz hali boy boy paylaşıldı

    Glamour İngiltere Dergisi bir makalede “Hande Erçel 2021 itibariyle dünyanın en güzel kadını seçilmiştir” yazdı tartışma başladı. Estetikli olduğu iddia edilen Erçel’in eski hali yeniden gündeme geldi.

    İngiliz kraliçesi!

    Kısa sürede yaşadığı büyük değişimle dikkat çeken Hande Erçel, bu kez dünya gündeminde. Sosyal medyada 24.5 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, İngilizler'in de dikkatini çekti. Glamour İngiltere Dergisi'nde yayınlanan makalede "Hande Erçel 2021 itibariyle dünyanın en güzel kadını seçilmiştir" ifadesi yer aldı.

    Kerem Bürsin aşkıyla göz önünde olan Erçel'in hemen eski fotoğrafları ortaya çıktı. Sosyal medyada oyuncunun eski kilolu halini paylaşanlar, "Hande estetik harikası", "Bu kadar estetiğe ben de dünya güzeli olurum" şeklinde yorumlar yaptı.

    DEĞİŞİMİ OLAY OLDU
    27 yaşındaki Hande Erçel, yıllar içerisindeki değişimiyle bam başka biri oldu.

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