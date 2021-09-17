Uzun süredir Ayvalık'ta olan Hülya Avşar, İstanbul'a bir döndü pir döndü. Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Avşar, kahkahalarıyla etrafı inletti. Sanatçı gazetecilere de ilginç bir teklifte bulundu. "Sizi özlemişim" diyen Hülya Avşar, "Kapatın da şu kameraları biraz dedikodu anlatın bana. Hatta bir kahve ısmarlayayım size ama dedikodu yoksa kahve de yok'' diyerek herkesi gülümsetti. Doğan SAVAŞ.
BEBETO SAHNEDE
Pop müziğinin "Bebeto" lakaplı şarkıcısı Burak Kut, önceki akşam Bomonti Fine adlı mekanda sahneye çıktı. Fit haliyle dikkat çeken Kut, "Genetik avantajım var. kolay kolay yaşlanmam" dedi.
300 BİN'LİK KONSER
Şarkıcı İrem Derici, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Harbiye konseri için provaya gideceğini söyleyen Derici, "Harcamam 300 bin lirayı bulacak" dedi.