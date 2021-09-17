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    Uzun süredir Ayvalık'ta olan Hülya Avşar, İstanbul'a bir döndü pir döndü

    Uzun süredir Ayvalık'ta olan Hülya Avşar, İstanbul'a bir döndü pir döndü. Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Avşar, kahkahalarıyla etrafı inletti. Sanatçı gazetecilere de ilginç bir teklifte bulundu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 17 Eylül tarihli Saklambaçhaberleri.

    Dedikodu peşinde

    Uzun süredir Ayvalık'ta olan Hülya Avşar, İstanbul'a bir döndü pir döndü. Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Avşar, kahkahalarıyla etrafı inletti. Sanatçı gazetecilere de ilginç bir teklifte bulundu. "Sizi özlemişim" diyen Hülya Avşar, "Kapatın da şu kameraları biraz dedikodu anlatın bana. Hatta bir kahve ısmarlayayım size ama dedikodu yoksa kahve de yok'' diyerek herkesi gülümsetti. Doğan SAVAŞ.

    BEBETO SAHNEDE
    Pop müziğinin "Bebeto" lakaplı şarkıcısı Burak Kut, önceki akşam Bomonti Fine adlı mekanda sahneye çıktı. Fit haliyle dikkat çeken Kut, "Genetik avantajım var. kolay kolay yaşlanmam" dedi.

    300 BİN'LİK KONSER
    Şarkıcı İrem Derici, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Harbiye konseri için provaya gideceğini söyleyen Derici, "Harcamam 300 bin lirayı bulacak" dedi.

        SANAT AŞKI ENGEL TANIMAZ
        Sanatta Engel Yok         Derneği yeni resim sergisiyle önceki gün İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı olarak kapılarını sanatseverlere açtı. Gelirinin engelli bireylere bağışlanacağı sergiye birçok ünlü isim katıldı.

        58'LİK YONCA POZU
        Sevilen         şarkıcı Yonca Evcimik, yıllara meydan okumaya devam ediyor. Dün 58 yaşına giren Evcimik, Bodrum'daki evinden verdiği bu pozla yeni yaşını kutladı. 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı, karesine "Hoşgeldin yeni yaşım. Doğum günüm kutlu olsun" yazdı. Binlerce beğeni alan poza, "Dişi Benjamin" yorumları yağdı.

        ADANA GÜLÜ
        Yeni projesi için Adana'da olan Serenay Sarıkaya, önceki gün bu pozunu "Adana gülü" notuyla paylaştı. Güzel oyuncuya sevenlerinden iltifat yağdı.

            ACELECİ NESRİN
            Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Koşar adımlarla alışveriş turuna çıkan Cavadzade, aceleci tavırlarıyla dikkat çekti.


            MARKA             TUTKUNU DEMET
            Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Gucci eşofmanı ve Dolce& Gabbana tişörtü ile tepeden tırnağa marka olan Akalın, lüks mağazaları gezerek alışveriş yaptı.

            ARKADAŞ MI SEVGİLİ Mİ?
            Genç oyuncular Burcu Özberk ve Berk Atan, önceki gece Emirgan'daydı. Yaklaşık 3 aydır aşk yaşadığı Selin Yağcıoğlu ile 2 hafta önce ayrılan Atan ve Burcu Özberk, Gizli Kalsın isimli mekanda samimi şekilde eğlendi. Bir dönem aynı dizide rol alan ikilinin samimi gecesi aşk iddialarının çıkmasına sebep oldu.

                ÇEŞME MODASI
                Wedding Style Awards September ile dünya wedding tekstili yeni sezona 18-19 Eylül tarihlerinde Çeşme'de merhaba diyecek. İki gün boyunca sürecek olan etkinlik kapsamında 30 firma defilelerle 2022 tasarımlarını 81 ilden gelen sektör temsilcilerinin yanı sıra, 25 ülkeden gelen alıcılara da tanıtmış olacak. Yarın akşam, İğne iplik -Rinelli Moda solo defilesinde ünlü model Özge Ulusoy podyuma çıkacak. Etkinlikte ABD'li ünlü sanatçı Della Miles de sahne alacak.

                HAYRANLARINA SÜRPRİZ
                Ünlü popçu Edis önceki akşam Vega AVM İstanbul'da konser verdi. Performansı ve sahne şovlarıyla büyük beğeni toplayan Edis, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 15 bin hayranına unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı. Konserde hayranlarına bir de sürpriz yapan popçu, piyasaya çıkaracağı yeni şarkısı 'Arıyorum'u ilk kez seslendirdi.

                COVER'IN YENİ PRENSİ OKAN
                Sezen Aksu'nun şarkılarına kattığı yorum ile büyük beğeni toplayan Okan Tok, yakaladığı başarı grafiğini her geçen gün yukarıya taşırken ödüllerle de kariyerini taçlandırıyor. 'Dansöz Dünya' adlı şarkıya yaptığı cover ile iki ayda ikinci ödülünü alan Tok, "Hayatımın en mutlu günleri" dedi.

                    GÜLBEN RÜZGARI ESECEK...
                    Gülben Ergen, uzun bir aradan sonra ilk İstanbul konserini bu akşam Paraf Kuruçeşme Arena Açıkhava'da veriyor. Günler öncesinden konser provalarına başlayan Gülben Ergen, özel tasarlattığı sahne dekoruyla ve sürprizleriyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Gülben Ergen, konserde geçmişten günümüze hit olmuş şarkılarını Taşkın Sabah orkestrasıyla söyleyecek.

                    ROMANTİK KONSER!
                    Romantik parçaların başarılı ismi Rafet El Roman, Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sevenleriyle buluştu. Sahneye "Affetmem" isimli parçası ile giriş yapan sanatçı, gece boyunca hit olmuş parçalarını seslendirirken, hayranlarına müthiş bir gece yaşattı.
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                    Haberler Saklambaç Uzun süredir Ayvalık'ta olan Hülya Avşar, İstanbul'a bir döndü pir döndü
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