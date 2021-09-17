Uzun süredir Ayvalık'ta olan Hülya Avşar, İstanbul'a bir döndü pir döndü. Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Avşar, kahkahalarıyla etrafı inletti. Sanatçı gazetecilere de ilginç bir teklifte bulundu. "Sizi özlemişim" diyen Hülya Avşar, "Kapatın da şu kameraları biraz dedikodu anlatın bana. Hatta bir kahve ısmarlayayım size ama dedikodu yoksa kahve de yok'' diyerek herkesi gülümsetti. Doğan SAVAŞ.