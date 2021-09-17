Ece Seçkin, nişanlısı pilot Çağrı Terlemez ile sonunda dünya evine girdi

GELİNLİKLER HEDİYE

Daha önce gelinliklerini hayranlarına hediye edeceğini söyleyen Seçkin, düğünde iki farklı gelinlik giydi. Heyecandan yerinde duramayan güzel şarkıcı, "Çok mutluyum hayatımın aşkıyla sonsuzluğa imza attık. Bu duygu, yaşamak isteyen herkese kısmet olur inşallah" diyerek mutluluğunu paylaştı.