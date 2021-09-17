Ece Seçkin, nişanlısı pilot Çağrı Terlemez ile sonunda dünya evine girdi

Başarılı popçu Ece Seçkin, 7 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Çağrı Terlemez ile Beykoz Çubuklu 29 adlı mekanda dünyaevine girdi.
Ece Seçkin'in şahitliğini şarkıcı Derya Uluğ ile birlikte ünlü sunucu Esra Erol Özbir yaptı.
GELİNLİKLER HEDİYE
Daha önce gelinliklerini hayranlarına hediye edeceğini söyleyen Seçkin, düğünde iki farklı gelinlik giydi. Heyecandan yerinde duramayan güzel şarkıcı, "Çok mutluyum hayatımın aşkıyla sonsuzluğa imza attık. Bu duygu, yaşamak isteyen herkese kısmet olur inşallah" diyerek mutluluğunu paylaştı.