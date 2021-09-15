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    Sürveyan ve Ege Çubukçu'nun klibinde Didem Soydan sürprizi!

    Ünlü model Didem Soydan, Sürveyan ve Ege Çubukçu'nun yeni şarkısı 'Muamma'nın klibinde oynadı. ‘Pulp Fiction’ filmindeki Uma Thurman’ı kopyaladı.

    Didem Thurman!

    Sürveyan ve Ege Çubukçu'nun yeni şarkısı "Muamma" müzikseverlerle buluştu... Sözleri ikiliye ait olan şarkının müziğinde Farazi, düzenlemesinde ise Farazi ve Brok Beatz imzası var. Klipte Sürveyan ve Çubukçu takım elbiseleri ile 'Pulp Fiction' filminden sahneleri yeniden canlandırdılar...

    'Muamma'nın en büyük sürprizi ise Didem Soydan oldu. Soydan, Mustafa Doğan'ın yönettiği klipte Uma Thurman'ın efsanevi karakteri ile karşımıza çıktı. Soydan, "Benim için çok özel bir çalışmaydı. Çok keyif aldım. Herkesin emeğine sağlık" dedi.

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    Haberler Saklambaç Sürveyan ve Ege Çubukçu'nun klibinde Didem Soydan sürprizi!
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