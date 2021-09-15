Yeni aşk yeni imaj! Hadise sportif sevgilisiyle Mehmet Dinçerler'le yeniden spora başladı

Hadise magazin aleminin en çok konuşulan ismi oldu. Ama en çok aşkları ile gündeme damga vurdu. Kaan Yıldırım'la evliliğe giderken Reza Zarab'la yasak yaşadığı iddia edildi. Bu söylentiler, Kaan Yıldırım ile ailesini rahatsız etti. Ve ikiliden bir süre sonra ayrılık haberi geldi. Ancak Hadise hiç ara vermeden yeni bir isimle aşka başladı. İş insanı Mehmet Dinçerler'e gönül verdi. İkili aşklarını herkese ilan etti. İşte bu yeni aşk, Hadise'ye de yeni bir hal getirdi. Çünkü ünlü şarkıcı, kısa sürede tüm kilolarını verdi. Herkes Hadise'nin sırrını merak ederken cevap aslında çok yakınında gizliydi.

KASLI AŞKI SAĞOLSUN...

Ünlü şarkıcı, tam bir spor tutkunu olan sevgilisi sayesinde kendini spora verdi. Kasları ile şov yapan aşkının peşinden gitti. İkili spor salonlarından çıkmaz hale geldi. Boş zamanlarda da bol bol yürüyüş yaptı. Beslenmesine dikkat edip abur cuburu hayatından çıkardı. Bu arada son zamanlarda konser trafiği de arttı. Böyle olunca ünlü şarkıcı bol bol enerji harcadı. Kısa sürede fit bir görünüme kavuştu.

Dinç Hadise, önceki gün konser verdi. Hem sesi hem de fit görüntüsüyle kendine hayran bıraktı.