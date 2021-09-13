İrem Derici, sanat güneşi Zeki Müren selamı ile sahneye çıktı

ZİL ÇALINCA STRES BİTTİ

Sosyetik işletmeci Ayşe Kucuroğlu beş çocuklu popüler bir anne figürü. Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen, beş çocuk annesi Ayşe Kucuroğlu, evde çocukları ile geçirdiği pandemi sürecini, bu dönemde çocuklarının yaşadığı zorlukları ve yeni normaldeki yüz yüze eğitim süreciyle ilgili görüşlerini MAG Ağustos sayısına anlattı: Coronavirü öğrencilerin kariyer streslerini arttırdı. Bir şekilde hepimizin pandemi ile yaşamayı öğrenmek zorundayız. Hayat devam ediyor. Şimdi okullar açıldı. Elbette belli ölçüde stres bitti. Çocuklarımla evde olmak da mutsuzluk vermiyordu. Yine de tam olarak normal olmayan hayatımıza geri dönmemiz önemli. Her anne çocuğunun stresini azaltmalı. Bu sayede mutluluk daha da kalıcı olacak."