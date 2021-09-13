İrem Derici, sanat güneşi Zeki Müren selamı ile sahneye çıktı

İrem Derici, bu yıl 90.kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarında 30 bin kişinin katıldığı konserine sevenlerine sürpriz yaptı. Yıllar önce sanat güneşi Zeki Müren'in, pankartla sahneye çıkmasından esinlenerek taç şeklinde 'Canım Ege'me saygımla geldim' yazılı pankart ile sahneye çıkan İrem Derici dakikalarca alkış aldı. İzmir fuarında 4. kez sahneye çıkan İrem Derici, 'Yıllar önce sanat güneşimiz Canım Egeme yazılı pankartıyla çıktı bende sizleri böyle selamlamak istedim. Ve yeni şarkımla geldim' diyerek 'Affeder mi aşk bizi?' adlı yeni şarkısı ile İzmirlilere seslendi.
KAPALI GİŞE
Türkiye'nin en eğlenceli ve sıradışı konsepti olan arabalı konserlerde Duman grubu sevenleriyle buluştu. Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi'nde Kerki Solfej'in düzenlediği konser yoğun ilgi gördü. Duman, hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performansa imza attı.
İŞ TOPLANTISI
Önceki gün Vadistanbul'a gelen ünlü şef Danilo Zanna, arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Muhabirlere tek başına fotoğraf veren başarılı şef, "Yemek değil, iş konuştuk" diyerek ayrıldı. DOĞAN SAVAŞ.