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    İrem Derici, sanat güneşi Zeki Müren selamı ile sahneye çıktı

    Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici, sanat güneşi Zeki Müren selamı ile sahneye çıktı. İki saatlik konserinde birbirinden enerjik şarkıları ve esprileriyle coşturan sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 13 Eylül tarihli Saklambaç haberleri.

    Zeki Müren selamı

    İrem Derici, bu yıl 90.kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarında 30 bin kişinin katıldığı konserine sevenlerine sürpriz yaptı. Yıllar önce sanat güneşi Zeki Müren'in, pankartla sahneye çıkmasından esinlenerek taç şeklinde 'Canım Ege'me saygımla geldim' yazılı pankart ile sahneye çıkan İrem Derici dakikalarca alkış aldı. İzmir fuarında 4. kez sahneye çıkan İrem Derici, 'Yıllar önce sanat güneşimiz Canım Egeme yazılı pankartıyla çıktı bende sizleri böyle selamlamak istedim. Ve yeni şarkımla geldim' diyerek 'Affeder mi aşk bizi?' adlı yeni şarkısı ile İzmirlilere seslendi.

    KAPALI GİŞE
    Türkiye'nin en eğlenceli ve sıradışı konsepti olan arabalı konserlerde Duman grubu sevenleriyle buluştu. Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi'nde Kerki Solfej'in düzenlediği konser yoğun ilgi gördü. Duman, hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performansa imza attı.

    İŞ TOPLANTISI
    Önceki gün Vadistanbul'a gelen ünlü şef Danilo Zanna, arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Muhabirlere tek başına fotoğraf veren başarılı şef, "Yemek değil, iş konuştuk" diyerek ayrıldı. DOĞAN SAVAŞ.

        KEYFİ YERİNDE
        Komedyen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Rumelihisarı'nda görüntülendi. Zorlu geçen hastalık döneminden sonra durumu iyiye giden Erbil, gazetecileri karşısında görünce, ''Siz nerden çıktınız? Ya Hu'' diyerek onlara takıldı. DOĞAN SAVAŞ.

        BASTIK RÜZGARI
        24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, Zeynep Bastık'ın sahne aldığı bir konserle devam etti. Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da düzenlenen konsere Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.

        SENARYO YAZIYORUM
        Oyuncu         Eda Ece, önceki gün Akmerkez'de mağazaları gezerken görüntülendi. Gazetecilerin, "Birçok oyuncu albüm yapıyor. Sizin böyle bir düşünceniz var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: Şarkı söyleyemiyorum ama senaryo yazıyorum. Yazdığım birkaç tane komedi senaryosu var. Bunları hayata geçireceğim.

            EVLENDİLER
            Geçtiğimiz aylarda final yapan atv'nin sevilen dizisi Hercai oyuncularından Ahmet Tansu Taşanlar ve Oya Unustası dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Engin Akyürek yaptı. Çiftin ilk dansları herkesi hayran bıraktı. Ebru Şahin, Cedi Osman, Bestemsu Özdemir, Toygar Işıklı, Burcu Tuna gibi isimler çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

            NEFES KESTİ!
            Oğuzhan Koç ile mutlu bir birlikteliği olan güzel oyuncu Demet Özdemir'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Önceki gün sosyal medya hesabından göğüs dekolteli yeşil renk buluzüyle yaptığı bu paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu. Daha önce Hoolywood yıldızı Bella Hadid'in de giydiği Jacquemus marka buluzün fiyatı 3500 TL.

            İRANLILARIN YENİ GÖZDESİ HÜLYA
            Genç oyuncu Hülya Diken, İran'da 3 sezondur fenomen olan 'Made in İran' (İran Yapımı) adlı diziden gelen başrol teklifini kabul etti. Diken, dizinin Türkiye'de çekilecek olan bu sezonunda Türk polisi Ayla karakterine hayat verecek. Los Angeles'taki 'Midsummer Scream Halloween Festival'de başrolünde oynadığı 'Necroman' isimli korku filmi ile ödülleri toplayan Diken, "daha yolun başındayım" dedi.

                ZİL ÇALINCA STRES BİTTİ
                Sosyetik işletmeci Ayşe Kucuroğlu beş çocuklu popüler bir anne figürü. Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen, beş çocuk annesi Ayşe Kucuroğlu, evde çocukları ile geçirdiği pandemi sürecini, bu dönemde çocuklarının yaşadığı zorlukları ve yeni normaldeki yüz yüze eğitim süreciyle ilgili görüşlerini MAG Ağustos sayısına anlattı: Coronavirü öğrencilerin kariyer streslerini arttırdı. Bir şekilde hepimizin pandemi ile yaşamayı öğrenmek zorundayız. Hayat devam ediyor. Şimdi okullar açıldı. Elbette belli ölçüde stres bitti. Çocuklarımla evde olmak da mutsuzluk vermiyordu. Yine de tam olarak normal olmayan hayatımıza geri dönmemiz önemli. Her anne çocuğunun stresini azaltmalı. Bu sayede mutluluk daha da kalıcı olacak."

                MÜZİK ZİYAFETİ
                İzmir, on gün boyunca kültür, sanat, teknoloji, ticaret, spor ve kültürel değerlerin merkezi oldu. 4 Eylül'de başlayan konserlerde Gazapizm, Cem Adrian, Yaşar, Tan Taşçı, Duman ve Hakan Altun muhteşem konserlere imza attı.

                PROJE OKUYORUM
                Oyuncu Atilla Kılıç, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Yağmurlu havaya rağmen spora çıkan oyuncu, forumundan ödün vermedi. Kılıç, "Yeni projemi bitirdim. Şimdi birkaç proje okuyorum" dedi. DOĞAN SAVAŞ.

                    ÇOK YORULDUM
                    Şarkıcı Seda Üren iş görüşmesi için geldiği Nişantaşı'nda muhabirlere yakalandı. Yakında stüdyoya girerek albümünü tamamlayacağını söyleyen şarkıcı, vale noktasında otomobilini beklerken yorulunca görevlilerin sandalyesine oturdu. Üren, "Gülmeyin, yoruldum" dedi. DOĞAN SAVAŞ.
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                    Anneye erken emekli maaşı
                    Haberler Saklambaç İrem Derici, sanat güneşi Zeki Müren selamı ile sahneye çıktı
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