Serenay Sarıkaya aşk hayatının kötü gittiğini doğruladı: Sevgilim yok!

Son dönemde aşk haberleriyle magazin gündemini sık sık meşgul eden Serenay Sarıkaya, önceki akşam görüntülendi. Çıkışta koşar adım aracına binen güzel oyuncu, muhabirlerin sorularına yanıt vermek istemedi. Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşayan Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilen Sarıkaya, 'Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında, "Yok arkadaşlar, öyle bir şey demeyelim. Sizinde dediğiniz gibi, bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" dedi. Aşk sorularını geçiştiren oyuncu, "Yeni işlerim başlıyor, o yüzden çok heyecanlıyım" dedi.

Serenay Sarıkaya, en çok proje teklifi alan oyunculardan biri.